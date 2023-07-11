لزوم برخورد با هر گونه ترک فعل در حوزه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبد العلی ایمانی عصر سه شنبه اظهار کرد: موضوع حجاب و عفاف همواره مورد توجه بزرگان دینی ما بوده است، در طول تاریخ بشر، افرادی که منازعاتی با اهل بیت داشتند به مبارزه با اصول دینی پرداختند که دوست داران اهل بیت را از مسیر خارج کنند.
وی افزود: هنگامی که موضوع کشف حجاب و کشتار مردم مظلوم را در مسجد گوهرشاد را مرور میکنیم این نکته ننگین فعالیتهای رضا شاه را در تاریخ میبینیم، باید به این موضوع توجه داشت که دشمنان ما همچنان حجاب را اشاره گرفتهاند.
حجت الاسلام ایمانی گفت: امام علی (ع) خطاب به فرزند خود میفرماید به انتهای سپاه دشمن بنگر و از ناحیه دشمن هرگز مهراس و به توانمندیهای خود اعتماد کن، ما نیز به این موضوع باید توجه داشته باشیم و با تمام قدرت ریشه دشمن را بخشکانیم.
نماینده ولی فقیه در سپاه نینوا افزود: بانوان با حجاب برای تهیه لباس مناسب با مشکل مواجه هستند، با مسئولینی که در این موضوع کم کاری میکنند باید برخورد شود.
نظر شما