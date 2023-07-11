بحران برق عراق با قرارداد صادرات گاز ایران حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخست وزیر عراق با اشاره به توقف صادرات گاز ایران به عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا گفت که بغداد توافق کرده که در مقابل واردات گاز، نفت سیاه به ایران بدهد.

وبگاه «بغداد الیوم» شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که طبق توافقنامه صورت گرفته امروز (سه‌شنبه) میان عراق و جمهوری اسلامی ایران برای مبادله گاز برای نیروگاه‌های برق عراق با نفت خام و نفت سیاه عراق به ایران در بغداد امضا شد.

طبق بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، این توافق از سوی «احسان العوادی» مدیر دفتر نخست وزیر عراق و محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد امضا شد.

امضای این توافق پس از مذاکرات چند روزه با مشارکت هیئت‌ها و کمیته‌های فنی از دو طرف صورت گرفت.

منابع دولتی عراق گزارش دادند که این توافقنامه در چارچوب تلاش دولت عراق برای حل مشکل واردات گاز از ایران و جلوگیری از مشکلات مالی و پیچیدگی‌های تحریم‌های آمریکا که مانع تداوم پرداخت بدهی به ایران می‌شد، انجام شد و به تأمین ساده‌تر گاز و فعالیت نیروگاه‌ها و ثبات تولید برق کمک خواهد کرد.

نخست وزیر عراق پیشتر با اشاره به امضای توافقنامه میان دو کشور همسایه در تهاتر گاز در برابر نفت سیاه، پایان بحران گاز وارداتی برای تأمین نیروگاه‌های برق را اعلام کرد.