مذاکرات عراق با ایران برای تامین گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسمی عراق موسوم به وام، «زیاد علی فاضل»، وزیر برق عراق روز دوشنبه علت کاهش نرخ عرضه انرژی را تشریح و به این موضوع اشاره کرد که این کاهش پس از دستیابی به بالاترین میزان تولید یعنی ۲۶ هزار مگاوات صورت گرفته است.
وزیر برق عراق همچنین به نیاز به مذاکره با طرف ایرانی در مورد تأمین گاز اشاره کرد.
فاضل به خبرگزاری عراق (INA) گفت: «وزارت برق با نرخ ۲۶۰۰۰ مگاوات به بالاترین میزان تولید انرژی دست یافت و نشان داد که کاهش نرخ عرضه به دلیل قطع بیش از نیمی از گاز وارداتی از این کشور است.
وی ادامه داد: میزان تولید کنونی ما ۲۰ هزار و ۶۰۰ مگاوات است، و امید بر آن است که با بازگشت گاز، نرخ تولید افزایش مییابد و ساعات فرآوری به حالت قبل بازمیگردد.
وی با بیان اینکه ظرف چند روز آینده مذاکرات گستردهای با طرف ایرانی در این خصوص انجام خواهد شد، افزود که امیدواریم وضعیت عراق را درک کنند. وی با تاکید بر اینکه وضعیت انرژی به حالت عادی برمی گردد، تصریح کرد: «وزارت برق بدهیها را به طور کامل پرداخت کرده است، اما مسائل مربوط به بانک به دلیل تحریمهای آمریکا مانع از انتقال وجوه میشود و این مشکل برای وزارت برق و شهروند ایجاد میشود.»
پیشتر نیز، «حسین السعبری» یکی از نمایندگان پارلمان عراق تاکید کرده بود که یکی از دلایل وخیم شدن اوضاع این کشور و به وجود آمدن بحران برق در عراق، دستهای پشت پرده آمریکا است.
وی در ادامه افزود: این بحران در عراق باعث شده امید شهروندان کشور ناامید شود. بحران برق و قطع شدن آن به مدت ۲ الی چهار ساعت در طول روز، با توجه به اینکه در تابستان به سر می بریم، قابل قبول نیست.
السعبری اضافه کرد: قرار بود اقدامات دولت عراق و نشست با مسئولان شرکتهای زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا، اوضاع کشور را بهبود بخشد اما در واقع ما شاهد هیچ تغییری در خصوص بحران برق عراق نیستیم.
وی تصریح کرد: دلایل زیادی باعث به وجود آمدن این بحران در عراق شده که همه آنها داخلی نیست. شرکتهای خارجی و مشکل پولهای ایران که به دلیل تحریمهای آمریکا، به دست تهران نرسیده، باعث وخیمتر شدن این بحران شده است. دلیل دوم هم توقف فعالیت دکلهای برق در عراق است.
با افزایش درجه هوا در عراق و گرمتر شدن شهرهای این کشور، بحران برق بار دیگر در عراق بحث برانگیز شده است به طوری که رسانههای عراقی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی آمریکا علیه ملت این کشور اعلام کردند که واشنگتن با ادامه تحمیل سیاست ناعادلانه مبادله دلار در داخل عراق، بحران اقتصادی در این کشور را به بحرانی مردمی تبدیل کرده و توانایی تأمین برق، خرید دارو و مایحتاج زندگی اساسی مردم را با بحران روبهرو کرده است.
پایگاه خبری المعلومه شامگاه یکشنبه گزارش داد که «محمد الشمری» نماینده ائتلاف دولت قانون با انتقاد از سیاستهای اقتصادی واشنگتن علیه دولت و ملت عراق اعلام کرد که آمریکا با مداخله در سیاستهای اقتصادی عراق در صدد به زمین زدن دولت و کنترل بازار و معیشت مردم است.
در همین ارتباط، ائتلاف چارچوب هماهنگی از دولت خواست با مذاکرات با واشنگتن زمینه بازپرداخت معوقات مالی دولت عراق برای واردات گاز از ایران را فراهم کند.
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