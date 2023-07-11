  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۱

بمباران شمال عراق از سوی پهپاد ترکیه

بمباران شمال عراق از سوی پهپاد ترکیه

ترکیه امروز مجددا استان دهوک در شمال عراق را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از بمباران جدید شمال عراق از سوی ترکیه خبر دادند.

منابع عراقی امروز سه شنبه اعلام کردند که یک پهپاد ترکیه مجددا روستاهای واقع در کوه متین در بخش العمادیه در استان دهوک را هدف قرار داده است.

این منابع افزودند: مواضع پ ک ک هدف قرار گرفته است.

این حمله آنگونه که منابع عراقی اعلام کردند تلفاتی به دنبال نداشته است.

لازم به ذکر است که ترکیه هر از گاهی حملاتی را با جنگنده‌های خود به مناطق مرزی در اقلیم کردستان عراق، به بهانه حضور عناصر پ.ک. ک انجام می‌دهد.

کد مطلب 5833840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها