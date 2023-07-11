بمباران شمال عراق از سوی پهپاد ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، منابع عراقی از بمباران جدید شمال عراق از سوی ترکیه خبر دادند.

منابع عراقی امروز سه شنبه اعلام کردند که یک پهپاد ترکیه مجددا روستاهای واقع در کوه متین در بخش العمادیه در استان دهوک را هدف قرار داده است.

این منابع افزودند: مواضع پ ک ک هدف قرار گرفته است.

این حمله آنگونه که منابع عراقی اعلام کردند تلفاتی به دنبال نداشته است.

لازم به ذکر است که ترکیه هر از گاهی حملاتی را با جنگنده‌های خود به مناطق مرزی در اقلیم کردستان عراق، به بهانه حضور عناصر پ.ک. ک انجام می‌دهد.