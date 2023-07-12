به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه هند اعلام کرد که پس از گذشت ۷ سال، نخستین وزیر مشاور امور خارجه هند به دمشق سفر می‌کند.

وبگاه خبری «روسیا الیوم» گزارش داد که «مورالی دهاران» ۱۲ و ۱۳ ژوئیه / تیر در نخستین سفر یک مقام هندی به سوریه از سال ۲۰۱۶، به سوریه می‌رود.

بر پایه این گزارش، وزیر مشاور امور خارجه هند، در دمشق با سران سوریه مذاکرات گسترده‌ای خواهد داشت و انتظار می‌رود این سفر، به پیشبرد روابط بین دو کشور کمک کند.

این مقام هندی با شماری از دانشجویان سوری که در هند تحصیل کرده یا در حال تحصیل هستند نیز دیدار خواهد کرد.

وزارت خارجه هند اعلام کرد که دو کشور به طور سنتی، روابط گرم و دوستانه‌ای مبتنی بر پیوندهای عمیق بین دو ملت دارند.

در بیانیه وزارت خارجه هند آمده است که هند در طول جنگ در سوریه، سفارت خود در سوریه را حفظ کرد.

بیانیه مذکور افزود که هند همچنین، نقش بسزایی در توانمندسازی جوانان سوری در طول سال‌ها از طریق بورسیه‌های تحصیلی و دوره‌های آموزشی داشته و میزبان شمار زیادی دانشجو، تاجر و بیمار از سوریه بوده است.