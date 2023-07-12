به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد که یکی از اتباع این رژیم، در جریان سفر به منطقه «گوندار» واقع در اتیوپی، ربوده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که با پلیس بین الملل و مسئولان محلی در اتیوپی برای بررسی موضوع و پیگیری این مسأله در ارتباط است.

رسانه‌های عبری زبان نیز گزارش دادند که این تبعه صهیونیست چند روز قبل، یک پیام حاوی درخواست کمک به خانواده خود ارسال کرده است.

این در حالیست که چندی قبل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که یک تبعه صهیونیست توسط عراق به گروگان گرفته شده است. در بیانیه دفتر نتانیاهو در این خصوص آمده بود: الیزابت تسورکوف با گذرنامه روسی خود وارد عراق شده است. ما عراق را مسئول سرنوشت او می‌دانیم.

این در حالیست که چند روز قبل «صباح العکیلی» کارشناس امنیتی عراقی تاکید کرد که مأموریت «الیزابت تسورکوف» یک تبعه صهیونیست که در منطقه الکراده واقع در مرکز بغداد بازداشت شده است، جمع آوری اطلاعات درباره علما و شخصیت‌های عراقی و پایگاه‌های این کشور بوده است.

وی افزود: این تبعه صهیونیست یکی از جاسوس‌های رژیم صهیونیستی بوده که در منطقه میان اقلیم کردستان عراق و استان‌های مرکزی و جنوبی این کشور فعالیت می کرده است.

العکیلی بیان کرد: تمام مدارک و شواهد دال بر آن است که تسورکوف برای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) تحت پوشش یک فعال اجتماعی وابسته به دانشگاه پرینستون آمریکا، فعالیت می کرده است.

وی اضافه کرد: این تبعه صهیونیست که زبان عربی را به خوبی صحبت می‌کند، با گذرنامه روسیه وارد عراق شده و با دریافت مجوز برای به اصطلاح اقدامات پژوهشی، برای جمع آوری اطلاعات مذکور وارد عمل شده است.