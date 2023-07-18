به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، شهروندان فلسطینی در نوار غزه به دنبال استفاده از موضوع ربوده شدن «الیزابت تسورکوف»، شهروند اسراییلی-روسی به عنوان فرصتی برای تبادل زندانیان فلسطینی هستند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های عربی، فعالان و اعضای کمیته اسرای فلسطینی خواستار آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی هستند و اکنون هرگونه توافقی برای بازگرداندن الیزابت تسورکوف را که در عراق ربوده شد، منوط به آزادی اسرای فلسطینی می‌دانند و از دولت عراق خواسته‌اند که چنین درخواستی را مطرح کند.

این فعالان فلسطینی با همراهی خانواده‌های اسر که توسط نیروهای رژیم صهیونیستی در اسارت به سر می‌برند، در مقابل مقر صلیب سرخ در نوار غزه تجمع کردند و خواسته آنها این بود که عراق بر تل آویو فشار بیاورد تا توافق مبادله تبعه اسرائیلی در عراق با اسرای فلسطینی را بپذیرد.

«زکی دباباش»، هماهنگ کننده کمیته زندانیان و اسرا در این ارتباط اعلام کرد: «آزادی ۵۰۰۰ زندانی در ازای آزادی یک تبعه اسرائیلی در عراق امکان پذیر است.»

چندی قبل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که یک تبعه صهیونیست توسط عراق به گروگان گرفته شده است. در بیانیه دفتر نتانیاهو در این خصوص آمده بود: الیزابت تسورکوف با گذرنامه روسی خود وارد عراق شده است. ما عراق را مسئول سرنوشت او می‌دانیم.

این در حالیست که چند روز قبل «صباح العکیلی» کارشناس امنیتی عراقی تاکید کرد که مأموریت «الیزابت تسورکوف» یک تبعه صهیونیست که در منطقه الکراده واقع در مرکز بغداد بازداشت شده است، جمع آوری اطلاعات درباره علما و شخصیت‌های عراقی و پایگاه‌های این کشور بوده است.

وی افزود: این تبعه صهیونیست یکی از جاسوس‌های رژیم صهیونیستی بوده که در منطقه میان اقلیم کردستان عراق و استان‌های مرکزی و جنوبی این کشور فعالیت می کرده است.

العکیلی بیان کرد: تمام مدارک و شواهد دال بر آن است که تسورکوف برای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) تحت پوشش یک فعال اجتماعی وابسته به دانشگاه پرینستون آمریکا، فعالیت می کرده است.

وی اضافه کرد: این تبعه صهیونیست که زبان عربی را به خوبی صحبت می‌کند، با گذرنامه روسیه وارد عراق شده و با دریافت مجوز برای به اصطلاح اقدامات پژوهشی، برای جمع آوری اطلاعات مذکور وارد عمل شده است.