به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی و دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه از مرزهای شمال غرب کشور بازدید کردند.
سرلشکر سید یحیی صفوی در جریان این بازدید گفت: به فضل و توفیق الهی به اتفاق دانشجویان دوره دکترای دانشگاه فرماندهی و ستاد سپاه بازدیدی از نوار مرزی شمال غرب کشور داشتیم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه مرزهای ایران و کشورهای همجوار در دامنه کوه آرارات و کنار رودخانه قرهسو و رودخانه ارس، منطقه بورالان تا چشمه ثریا از پیچیدهترین مرزهای ایران محسوب میشوند، افزود: آنچه را که بنده و دانشجویان در این منطقه مشاهده میکنیم اقتدار کامل نیروهای مرزبانی در تأمین امنیت پایدار مردمی است که نیروی انتظامی قهرمانمان به خوبی در منطقه مستقر است.
وی گفت: پاسگاههای مرزی ما و همچنین قرارگاه عاشورای سپاه پاسداران امنیت این منطقه را به صورت پایدار تأمین کردهاند، به صورتی که دریک سال گذشته هیچ نوع ناامنی را در این منطقه وسیع شاهد نبودیم.
سرلشکر صفوی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از مرز قرهسو و بورالان تا انتهای این مرز که به آستارای ایران میرسد حدوداً ۷۶۸ کیلومتر مرز دارد، قسمتی از آن با جمهوری آذربایجان است، ٤٨ کیلومتر با ارمنستان است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا تصریح کرد: جمهوری آذربایجان و ترکیه مکمل ژئوپلیتیک ایران هستند، مرزهای ایران و ترکیه در ۵۰۰ سال اخیر پس از جنگ چالدران در سال ۱۵۱۴ میلادی و ۹۲۰ هجری قمری میان سلطان سلیم عثمانی و شاه اسماعیل صفوی مرزهای امن و صلح بودهاست.
وی با اشاره به تلاش برخی بازیگران فرامنطقه ای و منطقهای برای ایجاد اختلاف و بحران در منطقه قفقاز، خاطرنشان کرد: نیروهای فرامنطقهای به دنبال تغییرات و تحولاتی هستند که این تغییرات و تحولات هم به ضرر روسیه هم به ضرر ایران و کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان است و امیدواریم با تفاهم و دیپلماسی فعال سیاسی، دفاعی و امنیتی ایران، روسیه ترکیه، آذربایجان و ارمنستان که کشورهای منطقه حساس و ژئوپلیتیکی قفقاز محسوب میشوند، بتوانند استراتژی آمریکاییها، اروپاییها و رژیم صهیونیستی را که به دنبال تغییرات سیاسی و ژئوپلیتیکی در این منطقه هستند با شکست مواجه کنند. البته ایران قدرتمند به تنهایی هم قادر به دفاع از منافع و امنیت ملی خود هست.
وی افزود: به فضل الهی انقلاب کبیر اسلامی و نظام سیاسی قدرتمند ایران به رهبری حضرت امام و مقام معظم رهبری طی ٤٤ سال گذشته با رشادت نیروهای مسلح قدرتمند ایران توانستهاند از استقلال و تمامیت ارضی و منافع ملی ایران دفاع کنند.
بازدید ازدریاچه ارومیه و تلاشهای صورت گرفته برای احیای آن، بازدید از گمرک مرزی سرو، جلسه با استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل اطلاعات استان آذربایجان غربی، فرماندهان قرارگاه حمزه سیدالشهداء علیه السلام و قرارگاه عاشورای سپاه، بازدید از گمرک مرزی بازرگان، قره کلیسا، یادمان شهدای جنگ چالدران و نقاط صفر مرزی در منطقه بورالان، چشمه ثریا، رودخانه قره سو، رود ارس و سدارس و گمرک جلفا از جمله برنامههای سفر سرلشکر صفوی و دانشجویان دوره دکتری دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه بوده است.
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