سومین اجلاس وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیات هایی از کشورهای عراق و پاکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان اکو در ابتدا از نمایشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بازدید کردند.

یکی از اهداف برگزاری این اجلاس رسیدن به راه‌های توسعه همکاری‌های دو و چند جانبه بین کشورهای عضو اعلام شده است و در این راستا چندی قبل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان برای بررسی آخرین وضعیت امور مربوط به این نشست، دیداری با دبیر کل محترم سازمان اکو داشت.

این سازمان ۵۲ سال پیش با همکاری سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد و ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان همکاری اقتصادی اکو به شمار می رود. در حال حاضر ۱۰ کشور عضو این سازمان هستند و کشورهایِ پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران عضوِ مشترک مابین اکو و سازمان همکاری شانگ‌های هستند.

در این نشست و طی جلسات مختلف، وزرا، رؤسای هیئت‌ها و سایر شرکت‌کنندگان، آخرین تحولات شناسایی شده در «استراتژی منطقه‌ای ۲۰۲۵ اکو برای توسعه جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۵»، که افق آینده این سازمان نیز است و مکانیسم‌های ادغام منطقه‌ای در زمینه ICT را، مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

در این اجلاس دو روزه، وزرای ارتباطات کشورهای عضو اکو در نشست گفتگوهای سیاسی وزرا در حوزه آینده دیجیتال تبادل نظر خواهند کرد.