هزینه ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه برای کسب و کارها چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازاریابی پیامکی یکی از روشهای تبلیغات هدفمند است و اما اینکه هزینه ارسال پیامک تبلیغاتی به شمارههای موبایل دیگران چگونه محاسبه میشود و ارسال هر پیامک ایرانسل و یا همراه اول چقدر است، مسئلهای است که در ادامه با ما باشید تا بیشتر به بررسی این موضوع بپردازیم.
نحوه محاسبه هزینه ارسال پیامک تبلیغاتی
همانطور که میدانید هر کسی که بخواهد بصورت انبوه پیامک تبلیغاتی ارسال کند، به پنل پیامک مخابراتی نیاز دارد تا بتواند از طریق اپراتورهای مخابراتی با سرشماره های ۵۰۰۰، ۳۰۰۰ و … پیامک تبلیغاتی ارسال کند.
نحوه کار در این پنلهای پیامکی به این گونه است که ابتدا باید پنل خود را به میزان لازم جهت اعتبار ارسال پیامک شارژ کنند. هزینه ارسال پیامک یا همان مقدار شارژ شده به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله تعداد پیامک لازم جهت ارسال و پلن انتخاب شده است.
پیام رسان یک ابزاری را ارائه داده است که به افراد کمک میکند تا با وارد کردن مقدار پیامک لازم، شارژ و اعتبار لازم را محاسبه کنند. (همانطور که در تصویر زیر میبینید)
جهت استفاده از ابزار محاسبه هزینه پیامک تبلیغاتی اینجا کلیک کنید.
انواع پلن ها در پنل پیامکی چیست؟
سامانههای پیامکی پلن های مختلف را با تعرفههای مختلف در پنل پیامکی قرار میدهند تا کسب و کارها متناسب با شرایط مالی و کسب و کار خود بهترین انتخاب را برای ارسال پیامک تبلیغاتی داشته باشند.
پنل پیامکی پیام رسان نیز از این اصل مستثنی نیست و با طرح پلن های استارتر، تک ستاره و دوستاره تعرفههای مختلفی را با شرایط متفاوت در اختیار کسب و کارها و کاربران قرار میدهد تا به بازاریابی پیامکی بپردازند این پلن ها را در زیر برای شما توضیح خواهیم داد.
کسب و کارهای بزرگ که به صورت پیوسته و مستمر ارسال پیامک تبلیغاتی دارند استفاده از پلن تک ستاره و دوستاره برای آنها کاربردی تر و بهینهتر میباشد و اما کسب و کارهای کوچک و محلی که با فاصله زیاد یا فقط یک بار ارسال پیامک تبلیغاتی را تجربه میکنند با دریافت رایگان پلن استارتر نیازی به پرداخت هزینه اولیه ندارند و با ثبت نام در سامانه پیامکی پیام رسان به آدرس payam-resan.comمیتوانند این پلن را برای ارسال پیامک تبلیغاتی ، اطلاع رسانی و انبوه خود برگزینند.
چگونه هزینه ارسال پیامک را کاهش دهیم؟
انتخاب روش درست ارسال پیامک در کنار پلن تخفیفی صحیح میتواند به شکل قابل توجهی هزینه ارسال پیامکهای تبلیغاتی در بازاریابی پیامکی را کاهش دهد.
استفاده از پنل پیامکی به شما امکان میدهد با استفاده از امکانات فراوانی که در این سامانه برای ارسال پیامک وجود دارد مانند ارسال پیامک منطقهای، شهر، استان، کدپستی، پیش شماره، از روی نقشه و … به بازاریابی پیامکی بپردازند و با اتصال به اینترنت ارسال پیامک انبوه را برای تعداد افراد زیادی در سطح گستردهتر ارزان و مقرون انجام دهند.
اما ارسال از طریق سیم کارت این امکان را برای ارسال پیامک انبوه برای اسال ارزان و به صرفه ندارد و سقف ارسال برای هر اپراتور روزانه ۳۰۰ پیامک است و بیشتر از این ارسال موجب مسدود شدن سیم کارت خواهد شد.
سخن آخر
در این مقاله تلاش کردیم شما را از قیمتهای اپراتور ایرانسل و اپراتورهای مختلف اگاه کنیم تا به صورت حساب شده و با برنامه برای ارسال پیامک تبلیغاتی تصمیم بگیرید.
اگر شما هم تصمیم به ارسال پیامک از اپراتور ایرانسل را با هزینه ارزان و به صرفه دارید ما سامانه پیامکی پیام رسان را با اطمینان به شما پیشنهاد میکنیم تا در رسیدن به موفقیت در بازاریابی پیامکی همراه شما باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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