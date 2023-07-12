خرید بیش از ۱۵۲۰ تن گندم بذری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، شریف ملاشاهی جوان، افزود: در راستای تأمین و توزیع بذور اصلاح شده مورد نیاز کشاورزان، از ابتدای فصل خرید گندم تا به امروز، هزار و ۵۲۰ تن بذر گندم در پایه مادری و گواهی شده از گندمکاران استان خریداری، تا پس از پروسه بوجاری، ضدعفونی و کیسه گیری در فصل کشت آتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: بذور گندم خریداری شده از کشاورزان سیستان و بلوچستان عمدتاً از ارقام، سارنگ، سیروان، مهرگان، نارین، برزگر، افق، تیرگان و چمران است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی تصریح کرد: تاکنون از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان حدود ۱۱۰ میلیارد ریال بهای بذور اصلاح شده به کشاورزان پرداخت شده است.