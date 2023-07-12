به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از امروز چهارشنبه ۲۱ تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲ با حضور همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار می شود.

همراه اول در این اجلاس که با هدف توسعه همکاری های دو و چند جانبه بین کشورهای عضو اکو برگزار می شود، در راستای چشم انداز خود که «تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند با هدف توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» است، در فضای نمایشگاهی آن حضور دارد.

از سوی دیگر با توجه به نگاه حاکمیت به اپراتور اول ارتباطی کشور به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال»، همراه اول با مأموریت تحقق رویای دیجیتال اقدام به حضور با محوریت ارائه «راهکارهای هوشمندسازی» و معرفی «پلتفرم های دیجیتال» کرده است.

بنابراین در حاشیه این رویداد ضمن عرضه سرویس های آواک، راهکارهای هوشمند، پلتفرم شاد و رومینگ بین الملل اپراتور اول ارتباطی کشور، آخرین دستاوردهای این اپراتور در مسیر تحول دیجیتال معرفی و همچنین ظرفیت های لازم در حوزه سرویس دهی به کشورهای عضو اکو مخصوصا در تکنولوژی های نوین ارتباطی نیز ارائه می شود.

تحول دیجیتال ابتکاری استراتژیک است که سازمان ها را قادر می سازد تا از قدرت فناوری در راستای رشد، نوآوری و موفقیت پایدار استفاده کنند و اپراتورهای تلفن همراه به واسطه ارائه اتصال، سرویس اینترنت، سبد خدمات دیجیتال، تأمین زیرساخت اینترنت اشیاء، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، شبکه یکپارچه و در اختیار داشتن بیگ دیتا نقش کلیدی و مهمی در مسیر تحول دیجیتال دارند.

گفتنی است، سازمان همکاری اقتصادی ۵۲ سال پیش با همکاری سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد و در حال حاضر ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران سازمان همکاری اقتصادی اکو در کنار کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان قرار دارد.