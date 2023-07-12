طرح باغ موزه دفاع مقدس خراسان شمالی پیشرفت چندانی نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی الهی‌راد صبح چهار شنبه در دیدار استاندار خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل حفظ آثار استان برگزار شد، اظهار داشت: ساخت باغ موزه دفاع مقدس مطالبه‌ی پیش کسوتان و رزمندگان و مردم استان خراسان شمالی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی ادامه داد: به رغم اینکه کار ساخت این باغ موزه از سال ۱۳۹۶ شروع شده اما هنوز پیشرفت چندانی نداشته است.

وی افزود: خراسان شمالی تنها استانی است که تاکنون باغ موزه‌ی دفاع مقدس آن آماده نشده است.

الهی راد گفت: دانشنامه دفاع مقدس در حال تهیه است و در طراحی باغ موزه از سوژه‌های آن استفاده خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین ضمن بیان اینکه تا کنون ۳۸ نقطه‌ی استان مزار ۷۹ شهید گمنام است، از منظور کردن ۶ نقطه‌ی جدید در استان برای تدفین شهدای گمنام خبر داد.