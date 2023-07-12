۱۷ سال از انهدام ناوچه اسرائیلی گذشت+فیلم

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: بعد از گذشت ۱۷ سال از جنگ ۳۳ روزه میان رژیم صهیونیستی و حزبالله، تأثیر دستاوردهای مقاومت لبنان و ناکامی اسرائیل در این جنگ بر تغییر توازن وحشت در منطقه صراحتاً دیده میشود. هفده سال از زمان دومین شکست بزرگ ارتش رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت لبنان در حالی میگذرد که این رژیم با مشکلات عدیده چه در جبهه داخلی و چه در جبهه خارجی دست و پنجه نرم میکند.
این رژیم در جولای ۲۰۰۶ برای جبران شکستی که سال ۲۰۰۰ در جنوب لبنان متحمل شده بود دست به ماجراجویی علیه مقاومت لبنان زد. محاسبات تل آویو در آن زمان این بود که ظرف مدت کوتاهی جنگ را به نفع خود تمام خواهد کرد اما با شروع حملات برق آسای رزمندگان حزب غافلگیر شد و ورق کاملاً برگشت. صهیونیستها به دنبال پیروزی بودند و هرگز تصور این اوضاع را نداشتند به ویژه که حمایت قوی کاخ سفید را داشتند و کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا از خاورمیانه جدید سخن میگفت و اینکه این جنگ درد زایمان تولد این خاورمیانه جدید است کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا از خاورمیانه جدید سخن میگفت و اینکه این جنگ درد زایمان تولد این خاورمیانه جدید است.
توان نظامی مقاومت لبنان روند جنگ را به شکلی پیش برد که به شدت واشنگتن و تل آویو را نگران کرد. رژیم صهیونیستی که همواره در میان جهان عرب خود را به عنوان شکست ناپذیر مطرح کرده بود در برابر مقاومت مردمی تحقیر شده بود و افسانه برتری این رژیم پایان یافت. صهیونیستها که جنگ با اعراب را ظرف شش روز و مدت اندک به نفع خود رقم زده بود این بار در بد مخمصهای گرفتار شدند. تانکهای مرکاوا که صهیونیستها به آن میبالیدند یکی پس از دیگری به دست رزمندگان حزب الله منهدم میشدند. اوج هنرنمایی رزمندگان حزب الله، انهدام ناوچه ساعر رژیم صهیونیستی بود که در جریان جنگ ۳۳ روزه رقم خورد و در جریان نبرد نابرابر منهدم شد.
سید حسن نصرالله، دبیر کل حزبالله لحظاتی پیش از انهدام این ناوچه در تلویزیون مشغول سخنرانی زنده بود که گفت: به این کشتی اسرائیلی روی دریا نگاه کنید که چگونه مورد هدف قرار میگیرد و در آتش خواهد سوخت. انهدام این ناوچه تأثیر زیادی بر روند نبرد سی و سه روزه داشت؛ چرا که از سال ۱۹۶۷ رژیم صهیونیستی به شکلی بی منازع در دریای مدیترانه گشت زنی و حرکت میکرد.
سید حسن نصرالله در جریان این جنگ توان بالای خود در مدیریت جنگ روانی علیه دشمن را به نمایش گذاشت و بخش رسانهای حزبالله نیز نقش عمدهای در به تصویر کشیدن صحنههای پیروزی رزمندگان مقاومت و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی صهیونیستها داشت؛ به طوری که تبعات آن هنوز هم ادامه دارد.
واقعیت این است که جنگ جولای ۲۰۰۶ معادله جدیدی را میان لبنان و رژیم صهیونیستی به وجود آورد. از آن زمان مقاومت اسلامی قدرت بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است و مقامات تل آویو قبل از دست زدن به هرگونه حماقتی علیه لبنان و حزب الله، هزاران بار محاسبه میکنند واقعیت این است که جنگ جولای ۲۰۰۶ معادله جدیدی را میان لبنان و رژیم صهیونیستی به وجود آورد. از آن زمان مقاومت اسلامی قدرت بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است و مقامات تل آویو قبل از دست زدن به هرگونه حماقتی علیه لبنان و حزب الله، هزاران بار محاسبه میکنند. علاوه بر توان موشکی قوی مقاومت لبنان آنچه لرزه بر اندام صهیونیستها انداخته، توان پهپادی حزب الله لبنان است. رسانههای رژیم صهیونیستی به نگرانی فزایندهای اشاره میکنند که در میان محافل سیاسی و نظامی این رژیم از حجم بالای پهپادهای حزبالله لبنان، وجود دارد.
محافل ارشد امنیتی در تل آویو نگرانی شدید خود را از تحول بزرگی که به دنبال پیشرفت قابل توجه حزب الله لبنان در زمینه پهپادها، در معادله بازدارندگی حزب الله لبنان با رژیم صهیونیستی به وجود آمده ابراز کردند. این محافل تاکید کردند که پهپادهای حزب الله از مهمترین سلاحها در جنگ آینده خواهند بود و ممکن است که اوضاع را میان حزب الله و اسرائیل شعله ور کند.
همانطور که گفته شد جبهه جنگ میان حزب الله و رژیم صهیونیستی بوی باروت میدهد و این را از تحرکاتی که در این جبهه رخ داده است میتوان فهمید. مقامات و شهرک نشینان صهیونیست در سردرگمی، دستپاچگی و پریشانی و وحشت شدیدی به سر میبرند. تسلیحات حزب الله لبنان نه تنها کشنده که بسیار دقیق هستند و این وحشت مقامات تل آویو و شهرک نشینان را دوچندان کرده است. رژیم صهیونیستی یک سناریو جهنمی برای خود شبیه سازی کرده که در آن غافلگیریهای بزرگی رخ خواهد داد و اوضاع جبهه داخلی بسیار آشفته خواهد بود و شماری زیادی از صهیونیستها کشته و زخمی خواهند شد وتاسیسات این رژیم هدف حمله قرار گرفته و منهدم خواهند شد. شلیک هزاران موشک به رژیم صهیونیستی این رژیم را فلج خواهد کرد.
درواقع موقعیت ژئواستراتژیکی و جغرافیایی فلسطین اشغالی و فقدان عمق راهبردی موجب شده تا تأسیسات حیاتی و مراکز جمعیتی این رژیم همگی در یک منطقه جغرافیایی واقع شود که همین امر خسارت حملات موشکی علیه جبهه داخلی اسرائیل را چند برابر میکند. حدود ۸۰ درصد تأسیسات اصلی نظامی و غیرنظامی این رژیم در یک نوار جغرافیایی باریک واقع شده است.
واقعیت میان حزب الله و رژیم صهیونیستی را میتوان از گفتههای ژنرال اسحاق بریک از ژنرالهای نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی فهمید که گفت: یادمان باشد که کشاورزان برنج در ویتنام، قدرت بزرگ آمریکا را شکست داد. این نمونه بیانگر آن است که برای پیروزی در جنگها، نمیتوان تنها به برتری تکنولوژی دل خوش کرد بلکه نیروها، باید روحیه رزمی بالایی داشته باشند. ارتش ما، آمادگی رویارویی با دشمن در چند جبهه را ندارد. این یک واقعیت بدون سانسور و روتوش است.
به تازگی نیز تنشهای بی سابقهای در مثلث مرزی لبنان-سوریه- فلسطین اشغالی و مشخصاً منطقه کفرشوبا رخ داد. چند هفته قبل لبنانیها موفق شدند وارد خاک این کشور در پشت به اصطلاح «خط عقب نشینی» که کنترل آن در دست اشغالگران صهیونیست بوده، شوند و پرچم لبنان را در این منطقه به اهتزاز درآورند. جدای از آن بحث چادرهای نصب شده از سوی حزب الله است که صهیونیستها توان جمع کردن آنرا ندارند و در این باره حمایت محافل سیاسی لبنان را هم به همراه دارند. مقامات لبنانی تاکید دارند که رژیم صهیونیستی باید نظامیان خود را ابتدا از منطقه «الغجر» خارج کند مقامات لبنانی تاکید دارند که رژیم صهیونیستی باید نظامیان خود را ابتدا از منطقه «الغجر» خارج کند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در واکنش به این درخواست گفت: چادرها در خاک لبنان هستند و جامعه بینالملل باید اسرائیل را به اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، خروج از بخش شمالی منطقه الغجر، مزارع شبعا، تلال کفرشوبا و نقطه بی ۱ ملزم کند.
حزبالله لبنان، اخیراً طی بیانیهای درباره تحرکات مشکوک رژیم صهیونیستی در بخش شمالی شهرک مرزی الغجر، هشدار داد و اعلام کرد: «اخیراً نیروهای اشغالگر صهیونیست اقدامات خطرناکی را در بخش شمالی شهرک مرزی الغجر انجام دادهاند. منطقهای که سازمان ملل آن را بدون بحث و مناقشه به عنوان بخشی از خاک لبنان به رسمیت میشناسد.اقدامات مشکوک رژیم صهیونیستی در بخش شمالی شهرک مرزی الغجر، شامل کشیدن سیمخاردار و احداث دیوار سیمانی در اطراف شهرک، مشابه کاری که در حال انجام در مرز لبنان و فلسطین اشغالی است، میباشد. این اقدام موجب میشود که الغجر از محیط طبیعی و تاریخیاش در خاک لبنان جدا شود. نیروهای اشغالگر کنترل کامل دو بخش لبنانی و اشغالی این شهرک را به دست گرفته و همزمان با آن، درهای این روستا را به روی گردشگرانی که از داخل رژیم صهیونیستی میآمدند، باز کرده است».
این در حالی است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شامگاه امروز، سخنرانی خواهد کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی در الغجر و چادرهای حزب الله در مزارع اشغالی شبعا محور مهم سخنانش خواهد بود. مردم لبنان منتظر روزی هستند که تمامی اراضی باقیمانده تحت اشغال در مزارع شبعا و تل کفرشوبا و بخش لبنانی روستای الغجر آزاد شود تا شادی خود را کامل کنند.
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