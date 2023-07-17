به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه العهد، در هفدهمین سالروز جنگ ۳۳ روزه میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، مقاومت لبنان هشدار شدید اللحنی به اشغالگران داد.
حزب الله لبنان با انتشار کلیپی از آمادگی رزمندگان مقاومت برای نبرد جدید با رژیم صهیونیستی و در تیررس بودن همه اماکن و تأسیسات زیربنایی و حساس این رژیم خبر داده است.
در متنی که حزب الله لبنان همراه با این ویدیوکلیپ منتشر کرده، آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«اگر خداوند شما را یاری کند، غلبه کنندهای بر شما وجود نخواهد داشت» - آل عمران، ۱۶۰
مقاومت اسلامی در حال و هوای سالگرد پیروزی الهی در جولای ۲۰۰۶، در صحنههایی که اوج قدرت، اراده، آمادگی و برنامهریزی مقاومت را با رمز «لا غالب لکم» به تصویر میکشد، تصاویری از مراحل هجوم به یک پایگاه صهیونیستی، تسلط کامل مجاهدین بر آن و برافراشتن پرچم حزب الله بر روی دیوارهای آن را مشاهده میکنید، عملیاتی که با نابودی این پایگاه صهیونیستی و تبدیل آن به آوار بر سر اشغالگران و از بین بردن آن شبیه سازی شده است.
گفتنی است رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۳۳ روزه علیه لبنان از تحقق اهداف نظامی خود ناکام ماند و در مقابل نیز رزمندگان مقاومت درسهای سختی به اشغالگران در این نبرد تمام عیار دادند. صحنههای مقهور شدن یگانهای پیاده ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مرزی لبنان در برابر رزمندگان مقاومت، هیچ گاه از خاطر لبنانیها پاک نمیشود، رخدادی که پس از آن مقاومت را بر مبنای سخنان سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله وارد مرحله پیروزیهای پیاپی کرد.
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