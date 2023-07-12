پیروزی در جنگ ۳۳ روزه، معادله قدرت مقاومت در منطقه را شکل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله لبنان طی سخنانی اعلام کرد که پیروزی در جنگ ۳۳ روزه، تنها، معادله یک لبنان قوی را تشکیل نداد، بلکه معادله قدرت مقاومت و پیروزی آن در منطقه را شکل داد.
وی با اشاره به جایگاه والای حزبالله در لبنان و تأثیر آن در گسترش مقاومت افزود: با بررسی اتفاقات رخداده در چندسال اخیر، متوجه میشویم که جایگاه والای مقاومت حزبالله و درخشش آن در لبنان، به گسترش فرهنگ و حضور مقاومت در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و تمامی منطقه انجامیده است.
قاسم ادامه داد: مقاومت توانست دستاوردهای بزرگی را محقق کند. اگر پیروزی در جنگ ۳۳ روزه نبود، اسرائیل ۱۷ سال از تجاوز دست نمیکشید. دلیل عدم هجوم اسرائیل به لبنان این است که اسرائیل میداند حتی اگر درگیری به اوج خود هم برسد، باز هم حزبالله به این تجاوز پاسخ خواهد داد.
معاون دبیرکل حزبالله لبنان، گفت: اسرائیل نمیتواند ما را به بازی بگیرد، چراکه میداند تصمیم حزبالله، جدی است. از این رو جرأت نمیکند به لبنان تجاوز کند، زیرا میداند ما پاسخ به هر تجاوزی را از پیش آماده کردهایم.
قاسم پیروزی در جنگ ۳۳ روزه را زمینهساز ترسیم مرزهای دریایی، بازستانی آب و نفت لبنان و همچنین آغاز حفاریهای نفتی دانست و افزود: در آن دوران، تهدیدهای حزبالله نسبت به دشمن اسرائیلی مبنی بر این بود که یا حقمان را میگیریم و یا اینکه وارد جنگ میشویم. بنابراین اسرائیل مجبور شد، به خواسته ما تن بدهد. در نتیجه لبنان پس از سالها مذاکره بینتیجه توانست حق خود را پس بگیرد.
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