به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «خیال خاکی» نوشته مریم صادقی فردا پنجشنبه ۲۲ تیر در کتابخانه اخلاق برگزار می‌شود.

مجموعه داستان کوتاه خیال خاکی تخیلاتی واقع گرایانه است از زمانی که در آن زندگی می‌کنیم و فراموش کرده ایم که چرا زنده هستیم. این کتاب حاوی ۱۲ داستان کوتاه بوده که می‌توان به داستان‌های: عروج یک باور، دیگر صدائی نمی‌آمد، جنگ نرم، مردم می‌خواهد و ما مفتخریم به این دشمنی اشاره نمود.

این مجموعه داستان توسط انتشارات حدیث قلم و با حمایت صندوق قرض الحسنه گروه مرکزی هنرمندان داستان نویس منتشر شده و در چاپ اول با ۱۴۲ صفحه در سال ۱۳۹۸ وارد بازار نشر شده است.

نشست نقد و بررسی این‌کتاب با حضور این نویسنده، طاهره امینی جزه به عنوان کارشناس ادبی، مینا رفیعی منتقد ادبی، اعضای کانون ادبی زنگ داستان و داستان نویسان دارالمومنین طهران همراه است.

این‌برنامه فردا پنجشنبه ۲۲ تیر از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه در کتابخانه اخلاق واقع در تهران، میدان شهدا، خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار، شماره ۲۴ برگزار می‌شود.