به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سری نشستهای بازخوانی داستانهای شاخص معاصر ادبیات ایران روز شنبه 7 بهمن ماه در قالب یکی از جلسات نقد و بررسی باشگاه کتاب تهران برپا خواهد شد. این دوره بعد از برگزاری سلسله نشستهای بازخوانی رمانهای شاخص ادبیات معاصر ایران برگزار میشود.
سخنران و منتقدی که در این جلسات سخنرانی میکند، مانند جلسات بازخوانی رمانهای شاخص، حسین پاینده نویسنده، مترجم و منتقد ادبی خواهد بود، اما در جلسات بازخوانی داستانهای شاخص، علاوه بر اینکه به داستانهای کوتاه ادبیات معاصر پرداخته میشود، منتقدان جوان نیز در کنار پاینده به نقد و بررسی آثار مورد نظر جلسات خواهند پرداخت و این دوره از جلسات باشگاه کتاب تهران، در واقع به نوعی جلسات تربیت منتقد نیز هستند.
جلسه نقد و بررسی کتاب «یکی بود یکی نبود» نوشته محمدعلی جمالزاده به عنوان سی و یکمین نشست از سری نشستهای ادبی باشگاه کتاب تهران، روز شنبه 7 بهمن از ساعت 17:30 در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار میشود.
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