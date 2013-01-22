  1. فرهنگ و ادب
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

اولین جلسه بازخوانی آثار شاخص/

«یکی بود یکی نبود»‌ با حضور پاینده نقد می‌شود

«یکی بود یکی نبود»‌ با حضور پاینده نقد می‌شود

کتاب «یکی بود یکی نبود» اثر محمدعلی جمالزاده با حضور حسین پاینده در اولین جلسه از نشست‌های بازخوانی داستان‌های معاصر شاخص ادبیات فارسی نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سری نشست‌های بازخوانی داستان‌های شاخص معاصر ادبیات ایران روز شنبه 7 بهمن ماه در قالب یکی از جلسات نقد و بررسی باشگاه کتاب تهران برپا خواهد شد. این دوره بعد از برگزاری سلسله نشست‌های بازخوانی رمان‌های شاخص ادبیات معاصر ایران برگزار می‌شود.

سخنران و منتقدی که در این جلسات سخنرانی می‌کند، مانند جلسات بازخوانی رمان‌های شاخص، حسین پاینده نویسنده، مترجم و منتقد ادبی خواهد بود، اما در جلسات بازخوانی داستان‌های شاخص، علاوه بر اینکه به داستان‌های کوتاه ادبیات معاصر پرداخته می‌شود، منتقدان جوان نیز در کنار پاینده به نقد و بررسی آثار مورد نظر جلسات خواهند پرداخت و این دوره از جلسات باشگاه کتاب تهران، در واقع به نوعی جلسات تربیت منتقد نیز هستند.

جلسه نقد و بررسی کتاب «یکی بود یکی نبود» نوشته محمدعلی جمالزاده به عنوان سی و یکمین نشست از سری نشست‌های ادبی باشگاه کتاب تهران، روز شنبه 7 بهمن از ساعت 17:30 در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سید خندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.

کد مطلب 1797299

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