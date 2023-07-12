غرق شدن جوان ۳۱ ساله در کرگانرود تالش

سرهنگ محمد رستمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن فردی در ساحل دریای بخش کرگانرود، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور پلیس و تیمهای امدادی در محل اعلامی و بررسیهای به عمل آمده مشخص شد جوانی ۳۱ ساله که برای شنا به خارج از طرح سالمسازی رفته بود به دلیل عدم تسلط و مهارت کافی در شنا، غرق شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش اضافه کرد: با تلاش گروههای امدادی، جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد.
وی تصریح کرد: مردم و مسافران در محدوده طرحهای سالمسازی دریا شنا کنند و همکاری لازم را با غریق نجاتها داشته باشند تا شاهد حوادث دلخراش نباشیم.
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