جوان کرجی در سد کرج غرق شد

سرهنگ پیمان گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جمعه در پی دریافت خبری مبنی بر غرق شدن یک جوان در داخل سد کرج عوامل کلانتری ۳۵ نساء برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.
وی گفت: پس از بررسیها مشخص شد سه جوان که برای تفریح به جاده چالوس آمده بودند علی رغم هشدارهای منع ورود به آب سد، تصمیم به شنا کردن میگیرند.
این مقام انتظامی ادامه داد: متوفی که جوانی ۲۱ ساله بوده پس از وارد شدن به داخل سد دچار حادثه شده و تلاشهای دوستانش نیز برای نجات وی بینتیجه میماند.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: عملیات پیدایش پیکر فرد توسط غواصان انجام و پس از سیر مراحل قانونی، جسد متوفی به خانوادهاش تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان کرج در انتها از مردم خواست تا توصیههای ایمنی را جدی گرفته و از انجام فعالیتهای پرخطر پرهیز کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث ناگواری نباشیم.
نظر شما