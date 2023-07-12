جوان کرجی در سد کرج غرق شد

سرهنگ ‬ پیمان گودرزی‬ در گفت‬‌وگو با خبرنگار مهر‬ اظهار‬ کرد: روز جمعه در پی دریافت خبری مبنی بر ‏غرق شدن یک جوان در داخل سد کرج عوامل کلانتری ۳۵ نساء برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.‏ ‏

وی گفت: پس از بررسی‌ها مشخص شد سه جوان که برای تفریح به جاده چالوس آمده بودند علی رغم هشدارهای منع ‏ورود به آب سد، تصمیم به شنا کردن می‌گیرند.‏

این مقام انتظامی ادامه داد: متوفی که جوانی ۲۱ ساله بوده پس از وارد شدن به داخل سد دچار حادثه شده و تلاش‌های ‏دوستانش نیز برای نجات وی بی‌نتیجه می‌ماند.‏

سرهنگ گودرزی اضافه کرد: عملیات پیدایش پیکر فرد توسط غواصان انجام و پس از سیر مراحل قانونی، جسد متوفی به ‏خانواده‌اش تحویل داده شد.‏

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در انتها از مردم خواست تا توصیه‌های ایمنی را جدی گرفته و از انجام فعالیت‌های پرخطر ‏پرهیز کنند تا شاهد تکرار چنین حوادث ناگواری نباشیم.‏