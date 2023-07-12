سرانه مصرف آرد در برخی شهرهای مازندران ۱۲ کیلوگرم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد عصر چهارشنبه در کارگروه آرد و نان استان اظهار داشت: از ابتدای خرداد عملیات خرید تضمینی گندم در ۵۸ هزار هکتار زمینهای کشاورزی استان آغاز شد و با تصمیم کارگروه خرید تضمینی محصولات کشاورزی استان، برای اولین بار ۳۲ مرکز خرید تضمینی در استان راه اندازی شد.
وفایی نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: برای اولین بار به منظور رفاه حال کشاورزان بخش هزارجریب، یک مرکز خرید تضمینی گندم در روستای یارسم در ۶۰ کیلومتری بهشهر راه اندازی شد تا کشاورزان روستاهای همجوار، گندم خود را به این مرکز خرید تحویل دهند.
مدیرکل غله مازندران اشاره به فصل تابستان و ورود مسافران و افزایش تقاضا برای نان در مام محرم اظهار داشت: در استان مازندران با توجه به ویژگی خاصی که دارد و جمعیت سیار و شناوری که در ایام تعطیل خصوصاً در تابستان به جمعیت استان افزوده میشود، تمهیدات ویژه ای برای تأمین نان مورد نیاز صورت میپذیرد.
وی افزود: پس از ایام تعطیل نوروز بالغ بر ۶۳ هزار کیسه آرد در قالب مناسبتی و فوق العاده در ایام مربوط به اعیاد و مناسبتهای مختلف تحت عنوان سهمیه آرد مناسبتی در اختیار شهرستانها قرار داده شد.
وفایی نژاد افزود: با توجه به تصمیمات خوبی که در جلسه امروز کارگروه آرد و نان گرفته شد، قطعاً آرد مورد نیاز برای افزایش تقاضای نان در ایام محرم در قالب مناسبتی را تأمین خواهیم کرد.
دبیر کارگروه آرد و نان استان با تاکید بر دستورات استاندار به دستگاههای نظارتی اظهار داشت: میبایست از ظرفیت بخشهای مختلف و دستگاههای نظارتی برای امر نظارت بر نحوه پخت، ساعت و میزان پخت واحدهای نانوایی استفاده کرد تا نظارت جامعی بر فعالیت و عملکرد نانواییها داشته باشیم.
وی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه آرد نان گفت: این طرح از بزرگترین و بهترین برنامههای کشوری برای رصد و پایش اطلاعات مربوط به خبازان بوده که در مازندران بر فعالیت چهار هزار و ۶۰۰ خباز نظارت دارد.
وفایی نژاد افزود: این سامانه براساس برنامهای که دارد و اطلاعاتی که دریافت میکند سهمیه نانوایان را بر اثر تراکنشهای صورت گرفته تحویل میدهد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه سهمیه آرد استان تغییر چندانی نداشته اظهار داشت: با توجه به هوشمند بودن سامانه نظارت بر عملکرد نانوایان، در برخی مناطق که تعداد نانوایی کم بوده و تخلفی هم توسط آن نانوایی صورت گرفته، سامانه به صورت خودکار سهمیه آن نانوایی را کسر و تقاضای نان توسط مردم را به سمت دیگر نانواییها که عملکرد مثبتی داشتند هدایت کرده و این مسئله موجب نارضایتی و افزایش صف در نانواییها شده است.
وی تصریح کرد: در مقوله نان میبایست فراتر از مدیریت سیستمی، ابزارهایی براساس تشخیص مدیریتی به استان واگذار شود تا براساس نوع جمعیت شناور یا جمعیت ساکن و حجم تقاضای متفاوتی که در برخی نقاط ایجاد میشود، سهمیه آرد نانواییها را مدیریت کند.
مدیرکل غله استان اظهار داشت: سرانه مصرف آرد در کشور رقم ۷.۲ کیلوگرم برای هر نفر بوده در صورتی که در مازندران در برخی شهرها تا ۱۲.۵ کیلوگرم نیز سرانه مصرف آرد است.
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