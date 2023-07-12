صعود مقتدرانه ایران/رقابت با بلغارستان برای صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال جوانان ایران که دیروز لهستان را سه بر صفر برده بود، عصر امروز چهارشنبه تایلند را هم با همین نتیجه شکست داد و به همراه بلغارستان از گروه E راهی مرحله نیمهنهایی شد.
شاگردان غلامرضا مومنیمقدم در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۹ حریف خود را شکست دادند تا صعودشان به جمع چهار تیم برتر مسابقات قطعی شود.
امیرمحمد گلزاده، مبین نصری، شایان سپهریفرد، پوریا حسینخانزاده، عرشیا بهنژاد، عرفان نوروزی و سجاد جلوداریان (لیبرو) بازیکنانی بودند که از ابتدای بازی با تایلند برای ایران به زمین رفتند. در دیداری که قضاوت آن به عهده داورانی از بلغارستان و بحرین بود.
برتری ایران از همان ست اول شروع شد و بازیکنان با سرویسهای خوب اجازه ندادند تایلندیها تاکتیکهایشان را پیاده کنند. گلزاده در امتیازات آخر، با پنج سرویس پیاپی به امتیاز رسید. ایران این ست را ۲۵ بر ۱۱ و با اقتدار برد. ایران در مرحله گروهی نیز تایلند را سه بر یک شکست داده بود.
سرمربی تیم ملی بعد از برد ایران در ست نخست، به گلزاده، بهنژاد و نصری استراحت داد و علی حقپرست، یونس جوان و پندار مؤمنی را به زمین فرستاد و با این حال ایران توانست این ست را ۲۵ بر ۱۶ به پایان ببرد. در ست سوم از ترکیب اولیه فقط سپهریفرد در زمین مانده بود و مومنیمقدم از پوریا حسینپور هم بازی گرفت. این ست را هم ایران با برتری کامل و ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساند.
برای تایلند که از طریق رنکینگ سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را گرفته است، حضور در بین هشت تیم اول این رقابتها موفقیت بزرگی بود. تماشاگران این تیم در هر بازی در سالن حضور دارند و از تیم و بازیکنان حمایت میکنند و حتی با بازیکنان حریف عکس یادگاری میگیرند.
شوک بزرگ به لهستان وارد شد. آنها که دیروز سه بر صفر مغلوب ایران شده بودند، امروز هم با همین نتیجه مقابل بلغارستان شکست خوردند تا جایی بین چهار تیم اول نداشته باشند. این تیم که در رده نوجوانان قهرمان شده بود، امیدوار بود قهرمانی را در رده جوانان هم تکرار کند، اما حالا با دو شکست شانسی برای صعود به جمع چهار تیم برتر ندارد.
فردا (پنجشنبه ۲۲ تیر) تیمهای ایران و بلغارستان در آخرین بازی مرحله دوم خود برای صدرنشینی در گروه E مقابل هم قرار میگیرند.
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