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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

حمله به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان/ ۱۰ نظامی کشته شدند

حمله به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان/ ۱۰ نظامی کشته شدند

در جریان حمله گروهی از شبه‌نظامیان مسلح به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان، ۱۰ نظامی این کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ۵ نظامی امروز چهارشنبه و به دنبال حمله گروهی از شبه نظامیان به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه همچنین ۵ نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش این خبرگزاری، حادثه زمانی رخ داد که گروهی از شبه نظامیان مسلح با استفاده از نارنجک دستی و راکت به یک پایگاه نظامی در جنوب پاکستان حمله کردند.

این در حالیست که در جریان تبادل آتش میان نظامیان پاکستان و شبه نظامیان مسلح، ۱۳ شبه نظامی نیز کشته شده و عملیات برای دستگیری دو تن دیگر در جریان است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 5835124

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