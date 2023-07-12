حمله به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان/ ۱۰ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ۵ نظامی امروز چهارشنبه و به دنبال حمله گروهی از شبه نظامیان به پاسگاهی در بلوچستان پاکستان کشته شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، در این حادثه همچنین ۵ نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش این خبرگزاری، حادثه زمانی رخ داد که گروهی از شبه نظامیان مسلح با استفاده از نارنجک دستی و راکت به یک پایگاه نظامی در جنوب پاکستان حمله کردند.

این در حالیست که در جریان تبادل آتش میان نظامیان پاکستان و شبه نظامیان مسلح، ۱۳ شبه نظامی نیز کشته شده و عملیات برای دستگیری دو تن دیگر در جریان است.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده نگرفته است.