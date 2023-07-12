دستگیری یک عضو گروهک «جیش الظلم» پیش از اقدام تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات شبانه‌روزی پاسداران گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان در شناسایی، رهگیری و ضربه به گروهک تروریستی جیش الظلم و با اشراف اطلاعاتی و اجرای سناریوهای سایبری و عملیاتی، یکی از عناصر آموزش دیده گروهک پیش از انجام هرگونه اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان دستگیر شد.