به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدامات شبانهروزی پاسداران گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان در شناسایی، رهگیری و ضربه به گروهک تروریستی جیش الظلم و با اشراف اطلاعاتی و اجرای سناریوهای سایبری و عملیاتی، یکی از عناصر آموزش دیده گروهک پیش از انجام هرگونه اقدام تروریستی در سیستان و بلوچستان دستگیر شد.
توسط اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفت؛
دستگیری یک عضو گروهک «جیش الظلم» پیش از اقدام تروریستی
زاهدان- یک عضو گروهک «جیش الظلم» پیش از اقدام تروریستی دستگیر شد.
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