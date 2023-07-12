به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی عصر چهارشنبه در دیدار رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد اظهار کرد: با توجه به ظرفیتهای فرهنگی شهر هشتگرد و وجود بهترین نیروی انسانی متخصص و دغدغه مند، میتوان با اعتماد و استفاده از این ظرفیتها و پتانسیلهای موجود منطقه، در مسیر رفع نیازمندیها و دغدغهها برنامهریزی های دقیق و عملکردی ماندگار در حوزه فرهنگی داشت.
وی بیان کرد: حوزه فرهنگی همواره مغفول مانده است، در شهر کرج ظرفیتهای بسیار زیادی وجود دارد که باید بهترین بهره را از آنها برای پیشرفت فرهنگی شهر برد.
اجرای ۱۲۸ برنامه مختلف فرهنگی توسط مدیریت شهری هشتگرد
محمدرضا کاشف، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر هشتگرد نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات فرهنگی و تلاشهای مدیریت شهری برای ایجاد مکانهایی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی هشتگرد ارائه کرد.
وی بیان کرد: اقدامات خوب و مؤثری طی سالهای اخیر در شهر هشتگرد و به ویژه در حوزه فرهنگی صورت گرفته است و نقش مدیریت شهری در تمامی برنامههای شهرستانی مشهود میباشد به طوری که در سال گذشته بالغ بر ۱۲۸ برنامه مختلف فرهنگی با محوریت شهرداری و یا با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر اجرا گردیده است و با حضور اعضای فرهنگ دوست در شورای ششم این رویه تا پایان مستمر خواهد بود.
در این دیدار در خصوص برگزاری همایشهای فرهنگی و تقویت موضوعات و دغدغههای فرهنگی شهر هشتگرد گفتگو و تبادل نظر شد.
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