به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام شامگاه پنجشنبه و پس از دیدار تدارکاتی تیمش برابر پیکان در جمع خبرنگاران گفت: چند بازیکن امید را کنار تیم بزرگسالان آورده ایم که دو تیم شویم و بتوانیم تمرین کنیم.

وی در مورد وضعیت باشگاه استقلال هم گفت: باز و شفاف صحبت می کنم که هواداران بدانند. هر چه دارم از هواداران هست. به عنوان سرمربی صحبت می کنم و بدانند که وضعیت باشگاه چطور است. هیچ اتفاقی در این باشگاه نیفتاده و نخواهد افتاد. چه اتفاق مثبتی برای من رقم زدند و چه کاری برای من انجام داده‌اند؟ آقای خطیر تازه آمده، ولی من به شما می‌گویم قرارداد من در باشگاه نیست.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: قرارداد محمدی و آرمین سهرابیان هم در باشگاه نیست. من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است. واقعاً یک نفر می‌تواند به راحتی اسناد یک باشگاه را با خودش ببرد؟ خنده‌دار است، ولی من و هواداران استقلال باید به خاطر این اتفاقات گریه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما لیست اولیه دادیم در اوایل حضورم. هیچ بازیکنی جذب نشد. مهرداد محمدی را هم خودم صحبت کردم که آمد. آرمین سهرابیان را هم خودم صحبت کردم. سعید عزت اللهی را خواستیم. رضا اسدی را خواستیم که هیچکس دنبال او نرفته است.

وی ادامه داد: تیم سه هفته دیگر باید بازی کند اما بازیکن نداریم. هواداران در آینده از ما نتیجه می خواهند. باید جای بازیکنانی که رفته اند بازیکن جدید بگیریم. مربی بدنساز من نیامده است. هیچکس از کادر من قرارداد ندارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: به من گفته اند قهرمانی نمی خواهیم اما من نمی توانم برای قهرمانی نجنگم. در سال اول برای قهرمانی می جنگم اما قول قهرمانی نمی دهم اما برای سال دوم قول قهرمانی می دهم.

وی ادامه داد: از بیرون پای یک بچه در این باشگاه باز شده است و هیچ وقت نمی گذارد آب خوش از گلوی این باشگاه پایین برود. مجیدی اگر قهرمان شد چون دست این آدم ها را قطع کرد. بدترین اتفاقات تاریخ باشگاه استقلال در این تیم رخ داده است. باعث و بانی من مربی و مدیرعامل هستم. اینها تصمیم می گیرند به ضرر استقلال. انگار استقلال برای خودشان است و مثل اختاپوش وارد باشگاه می شوند. می خواهند نفرات خودشان را بیاورند.

نکونام ادامه داد: به من گفته اند که تیم باید پنجم شود اما مگر می شود به هواداران این حرف را زد. آقای خطیر هم هیچ کاری نکرده است. من نمی توانم خارج از چارچوب خودم کار کنم. می گویند پول نداریم. می خواهند نکونام زمین بخورد. دغدغه من هوادار است و من پشت آنها می ایستم. من به اینها مدیون هستم.