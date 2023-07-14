جاده هراز ترافیک سنگین است/ تردد روان در محور فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی کشور نشان میدهد؛ جاده هراز ترافیک سنگین است اما در محور فیروزکوه تردد روان گزارش میشود.
آخرین وضعیت محورهای شمالی
- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس – تهران محدوده جاجرود
- ترافیک سنگین در محور هراز محدوده مسیر (شمال به جنوب) محدودههای سه راهی چلاو، بایجان، شاهاندشت، گزنگ و آب اسک
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل هزارچم تا سیاه بیشه و محدودههای ماسال، دزدبند و نساء
- تردد روان در محور فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)
ضمناً محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها
-ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده امام زاده طاهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
آخرین وضعیت جوی
-بارش باران در برخی از محورهای استانهای اردبیل و گیلان - وزش باد و گردوخاک در برخی از محورهای استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان
انسدادها
۱) گیلانغرب – سومار
محدودیتهای تردد
۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام میگردد.
نظر شما