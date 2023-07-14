احداث باند دوم مسیر گلپایگان - دهق مستلزم تامین اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاهسوندی در خصوص آخرین وضعیت پروژه احداث باند دوم گلپایگان - دهق اظهار داشت: طول این محور ۷۵ کیلومتر است که ۲۰ کیلومتر در حوزه شهرستان نجف آباد و ۵۵ کیلومتر در حوزه گلپایگان قرار دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به انجام مطالعات بخشی از پروژه که در حوزه نجف آباد قرار دارد، افزود: برای بخشی از پروژه که در حوزه گلپایگان قرار دارد نیز مطالعات در حال انجام است.

وی با بیان اینکه ارزش قرارداد منعقد شده برای مطالعات این پروژه در حوزه گلپایگان ۳۰۰ میلیون تومان بوده است، گفت: این طرح بعد از تکمیل فازهای مطالعاتی برای اخذ مجوز ماده ۲۳ به تهران ارسال می‌شود.

شاهسوندی با اشاره به اینکه تأمین اعتبار به موقع پروژه احداث باند دوم گلپایگان دهق بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: اجرای باند دوم این مسیر به بیش از ۶۸۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.