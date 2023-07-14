مدعیان بلد بودن زبان دنیا در ارتباط با همسایگان ناکام بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رادمرد در خطبههای نماز جمعه شهر ماهدشت که در مصلای این شهر اقامه شد، اظهار کرد: ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس نهاد ارزشمند شورای نگهبان است.
وی بیان کرد: از آغاز بهکار شورای نگهبان بدون مشکل هم نبود. از زمانی که این نهاد تأسیس شد جریانها و عناصر مخالف با حاکمیت دینی با آن مخالفت کردند تا آنجا که برخی نیروهای سیاسی و جناحی وارد میدان حمله و توهین و تضعیف شورای نگهبان شدند.
امام جمعه ماهدشت تصریح کرد: این مسئله پس از گذشت یک دوره از مجلس شورای اسلامی و در آستانه برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، آنقدر پیش رفت که امام خمینی (ره) نسبت بهآن هشدار داده و فرمودند: «من بهاین آقایان هشدار میدهم که تضعیف و توهین بهفقهای شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است و همیشه انحرافات بهتدریج در یک رژیم وارد میشود و در آخر رژیم را ساقط مینماید.
وی خاطرنشان کرد: حضرت آقا هم میفرمایند: دشمنان نظام اسلامی هم در تبلیغاتِ خودشان یکی از نقاطی که متصل شاید در هیچ برههای نباشد که این نقطه را فراموش کنند مورد بمباران تبلیغاتی قرار میدهند، شورای نگهبان است.
رادمرد گفت: آنها از وجود این دستگاه مهم و اثرگذار ناراحتند. علیرغم جایگاه والای شورای نگهبان از نگاه امامین انقلاب، طبیعی است که تمام اقدامات این شورای مکرم در برخی موارد مورد موافقت شاید نباشد.
خطیب جمعه ماهدشت افزود: حضرت آقا هم فرمودند: … حالا بنده ممکن است با بعضی از این نظرات شورای محترم نگهبان موافق هم نباشم، اما شورای نگهبان بر طبق وظیفهی دینی عمل میکند، بر طبق قانون عمل میکند. اینها مردمان متشرع و پرهیزگاری هستند و مقید بهوظیفهی دینی هستند، طبق وظیفهی دینی عمل میکنند. حالا ممکن است بنده مثلاً با یک مورد، دو مورد یا کمتر یا بیشترش موافق هم نباشم اما اعتقادم بر این است که آنها [طبق وظیفهی دینی عمل میکنند. این نکته بیانگر آن است که عملکرد شورای نگهبان میتواند مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد اما وقتی تصمیمی گرفته شد همگان حتی مخالفان آن نیز باید بهقانون پای بند باشند. فلذا در داخل و خارج جریانها خصوصاً نزدیک انتخابات این نهاد ارزشمند را تخطئه میکنند در همه حکومتها نهادهایی وجود دارد که نقش همین شورای نگهبان ما را دارند، برای آنها خوب است و برای ما نه، آن هم بخاطر این که آنها مخالف حاکمیت دین هستند، شورای نگهبان ما نگهبان شریعت اسلام و قانون اساسی است، لذا تضعیف آن جایز نیست. این مناسبت را به عزیزان در این عرصه تبریک عرض میکنیم.
وی اظهار کرد: دولت در حوزه کارهای زیر بنایی اقدامات اساسی و بنیادی را انجام داده و میدهد چه در حوزه اقتصادی و چه سیاسی و چه فرهنگی که امیدواریم بزودی اثر آنها را ببینیم.
امام جمعه ماهدشت بیان کرد: آنهایی که میگفتند زبان دنیا را بلد هستیم، با کشورهای همسایه چه کردند، با ظرفیتهای عظیم که در غیر اروپا و آمریکا وجود دارد، چه کردند؟
وی تصریح کرد: الان سفرهای مهم راهبردی که دارد انجام میشود به آمریکای لاتین و اخیراً کشورهای آفریقایی با بستن قراردادهای اقتصادی بسیار مؤثر و مهم یعنی حوزه دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی با اقتدار و خوب دارد انجام میشود.
رادمرد خاطرنشان کرد: از طرفی هم قانونهای خوبی که مجلس در خصوص جوانی جمعیت، حمایت از کسب و کار و اصلاح قانونهای بنیادی اقتصادی و … در حوزه زیر بنایی بسیار موفق عمل شده و در آینده به امید خدا نتایج دیده خواهد شد ولی برخی مسائل هست که باید فوری به آن پرداخت.
یکی از علل گرانیها عدم نظارت است
وی با بیان اینکه یکی مسئله گرانیها است، گفت: هرچند ریشههای گرانی متفاوت است یک علت عدم نظارت مؤثر است.
امام جمعه ماهدشت اظهار کرد: آنچه دم دست است و میتوان محکم به آن پرداخت مسئله نظارت است، نظارت بر قیمت مواد اولیه و تولید کارخانجات و شبکه توزیع و اصناف است، یا برخی صنفها که به گونهای دیگر باید نظارت کرد مانند صنف نانوایی ما که مردم نیاز روزانهشان را تأمین میکنند
وی بیان کرد: مردم ما گله دارند هم نسبت به قیمتها و هم نسبت کیفیت هم نسبت به ساعات کاری و هم تخصیص آردهایی که نیاز است و نسبت به پراکندگی نانواییها در جای جای شهر باشد.
رادمرد تصریح کرد: خب اینها یک مسئله مهم است و درست مدیریت کردن مردم را راضی میکند و سو مدیریت یا عدم نظارت مردم را ناراضی میکند، از این مسائل نباید غافل شد حالا بنده یک صنف را مثال زدم، سایر اصناف هم همین است.
وی خاطرنشان کرد: خدا به همه مسئولان خیر و توان مضاعف و البته به برخی هم همت و انگیزه بدهد و برخی هم از غفلت خارج شوند.
امام جمعه ماهدشت گفت: سالروز تأمین اجتماعی و هفته مالیات را هم به عزیزان تبریک عرض میکنیم، ملاحظه شرایط اقتصادی کردن و انصاف بیشتر در بستن مالیات و ارائه گزارش مستمر نسبت به خدماتی که براساس مالیات در سطح شهر رخ میدهد بخشی از انتظارات ما در این حوزه است.
وی متذکر شدکایجاد درمانگاه شبانه روزی تأمین اجتماعی هم یکی از درخواستهای ماست که عزیزانمان در این حوزه پیگیری کنند.
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