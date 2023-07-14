به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با اشاره به فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دل‌های مسئولانش به طور دائم باید برای رفع محرومیت‌ها بتپد و از شکاف‌های عمیق طبقاتی به شدت بیمناک باشد.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی غفلت از نیازمند حمایت، به هیچ وجه مورد قبول نیست افزود: رفع مشکل مسکن و تأمین سرپناه و همچنین مشکل درمان نیازمندان بویژه معلولان با توجه به شرایط جسمی آنها باید در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه دشتی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان با حکم امام خمینی (ره) اضافه کرد: شورای نگهبان جایگاهی بی بدیل و راهبردی در نظام اسلامی دارد لذا از همان آغاز تأسیس تا کنون همواره مورد هجمه بی رحمانه دشمن و عناصر ضد انقلاب قرار داشته است. برخی افراد وارد میدان حمله و توهین و تضعیف شورای نگهبان هم شدند.

وی ادامه داد: امام (ره) هشدار دادند و فرمودند: هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است و به‌شورای نگهبان تذکر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمائید.

زاهد دوست خاطرنشان کرد: این نهاد حافظ جمهوریت و اسلامیت و دیده بان نظام است و در هیچ شرایطی نباید تضعیف شده و یا مورد بی مهری واقع شود. شورای نگهبان در برهه‌های مختلف نظام اسلامی در برابر فشارها و هجمه‌های دشمنان ایستاده است و هیچ گاه از وظایف خود کوتاهی نکرده و نخواهد کرد.

وی افزود: اطمینان داریم در این برهه حساس نظام اسلامی هم شورای نگهبان نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و خبرگان با حساسیت و دقت همیشگی خود عمل خواهند کرد و با قاطعیت جلوی ورود افراد سودجو و منفعت طلب و افراد مسئله دار را در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز با سد مستحکم خود خواهند گرفت و با احدی مماشات و ملاحظه کاری نخواهند کرد.

فرمایشات رهبری چراغ راه آینده است

امام جمعه دشتی با اشاره به دیدار اخیر طلاب و مبلغین با رهبر معظم و دوراندیش انقلاب اسلامی اضافه کرد: در این دیدار، دغدغه‌ها و نکات مهمی و انتظاراتی اساسی و هوشمندانه از قشر حوزوی و مبلغین مطرح فرمودند که باید این فرمایشات چراغ راه آینده حوزه و تبلیغ کشور باشد.

وی گفت: انتظار از روحانیت، حوزه‌های علمیه و مبلغین این است که پرتحرک تر و جهادی تر از گذشته در میدان تبلیغ حضور داشته باشند و با هوشمندی، خلاقیت و به کارگیری ابزارهای نوین تبلیغی، جامعه و نسل‌های جدید را هدایت کنند. و نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب را در موضوع تبلیغ را به صورت کامل مرتفع نمایند.

حجت‌الاسلام زاهددوست تصریح کرد: قطعاً برکات این دیدار شامل همه طلاب و جامعه مبلغین خواهد شد و روحی تازه در کالبد تبلیغ دمیده خواهد شد.

وی ادامه داد: دیپلماسی موفقیت آمیز دولت انقلابی با سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی، حکایت از فرصت‌های جدّی و دستاوردهای بیشتر برای ایران اسلامی دارد.

امام جمعه دشتی بیان کرد: برخلاف تصور عمومی، آفریقا قاره‌ای تماماً فقیر و بی‌پول نیست. برای مثال در سال گذشته، ترکیه فقط به لیبی پنج میلیارد دلار صادرات مستقیم داشته و پول آن را هم کاملاً به دلار گرفته است. این عدد بیشتر از کل صادرات ایران به قاره اروپا در سال گذشته است.

وی تاکید کرد: برخی کارشناسان، قرن بیست و یکم را قرن آفریقا می‌نامند؛ چرا که آفریقا، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی برخوردار است. دریای مدیترانه، اقیانوس هند و اطلس، کانال سوئز و تنگه باب‌المندب از نقاط حیاتی آفریقا است و این ظرفیت‌ها است که آفریقا را به یکی از برجسته‌ترین نقاط اقتصادی جهان تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام زاهددوست افزود: کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه سال‌ها است، ارتباط خود را با کشورهای آفریقایی ایجاد کرده اند و می‌توان گفت یکی از علل عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در دهه نود، بی‌توجهی به ظرفیت مهم قاره آفریقا است. امید است ثمره این سفرها همچنان‌که خود رئیس جمهور نیز تأکید دارد در معیشت و سفره مردم دیده شود.

وی بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی در دشتی را ضروری دانست و گفت: رفع کمبود امکانات ورزشی مطالبه ورزشکاران شهرستان است و باید این مشکل رفع شود.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه فقر امکانات ورزشی در مناطق کم برخوردار و کوتاهی در این زمینه از سوی مسئولان پذیرفتنی نیست اظهار داشت: در حالی جوانان مرکز شهرستان از کیفیت زمین چمن گله مند هستند که از کوچه‌های محلات این شهرستان می‌تواند ورزشکاران المپیکی شناسایی و پرورش داد.