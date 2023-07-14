به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در همایش گرامیداشت روز مباهله در شهرستان تویسرکان اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند عنصر معنویت جامعه اسلامی ما را از بین ببرد.

وی افزود: سیاه‌نمایی و ترویج یأس و ناامیدی در جامعه از سیاست‌های دشمن است اما ملت ایران در انتخابات سال جاری مشارکت جدی و پرشوری دیگر را رقم خواهند زد.

استاندار همدان بابیان اینکه دشمن متوجه شد توان مقابله سخت‌افزاری با انقلاب اسلامی را ندارد، گفت: به همین دلیل دشمن از طریق جنگ نرم وارد عمل شد ولی به فضل خداوند و همت مردم ایران این توطئه‌ها همیشه با شکست روبرو خواهد شد

قاسمی فرزاد خاطرنشان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این زمینه‌های فرهنگی، هنری و دینی اقدامات خوبی انجام داده که شایسته تشکر است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در این مراسم گفت: تمدن‌سازی غدیر و گرامیداشت عید غدیر دو مقوله اصلی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای داشت مخصوصاً در شرایط فعلی که جهان استکبار در تقابل با جهان اسلام قرار گرفته است توجه به واقعه مباهله فرصتی است برای پرداختن به این موضوع می‌باشد.

مسعود ویژه بابیان اینکه اندیشمندان باید در زمینه مباهله بیشتر فعالیت کنند، عنوان کرد: دبیرخانه علمی همایش مباهله به زودی فعال خواهد شد تا جوانب این واقعه به صورت علمی مورد قرار گیرد و بهتر در جامعه مورد تبیین واقع شود.

نماینده مردم شهرستان تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباهله بیان کرد: مباهله در جامعه کنونی مورد غفلت واقع شده است این واقعه باید به جزئی، جدایی ناپذیر از برنامه مساجد و هیأت‌های مذهبی تبدیل شود.

محمد مهدی مفتح در همایش گرامیداشت روز مباهله در شهرستان تویسرکان گفت: با توجه به ضرورت پرداختن به این واقعه عظیم این همایش در شهرستان تویسرکان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: بخش علمی این واقعه عظیم در دبیرخانه همایش، علمی پژوهشی مباهله که در آینده فعال خواهد شد.