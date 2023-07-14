به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه یسرائیل هایوم تاکید کرد عملکرد موشکهای نیروهای مقاومت در جنین بسیار بهبود پیدا کرده است.
این روزنامه افزود عملیات پرتاب موشک هر بار بهبود پیدا میکند در حالی ابتدا آنها موشکهایی توهمی به شمار میرفت که چند متر پس از موقعیت پرتاب سقوط میکرد اما شاهد افزایش بُرد این موشکها در دو پرتاب اخیر بودهایم.
در بخش دیگری از این گزارش به نگرانی شدید شهرک نشینان نسبت به این تحولات اشاره گردیده و این سوال مطرح شده که ارتش رژیم صهیونیستی چگونه از آنها در برابر این تحول که نوع جدید از تهدیدات موجود مناطق همجوار غزه است حمایت میکند.
در ادامه این گزارش میخوانیم: هم اکنون سامانه هشداری برای ساکنان شهرکها وجود ندارد تا اطلاعات لازم را در صورت شلیک موشک به آنها ارائه کند اما ساختار امنیتی به دنبال ساخت چنین سامانهای است، این در حالی است که برخی ساکنان این شهرکها چنین رویکردی را عادی سازی روابط با تروریستها به جای نابودی و مبارزه با آن تلقی میکنند.
یسرائیل هایوم در پایان گزارش خود مدعی شد فعالیت گستردهای برای نابودی مقاومت در جنین آغاز شده و عملیات چند روز پیش ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه تنها آغاز اقداماتی بود که برای نابودی مقاومت از کرانه باختری انجام شد.
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