علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات رنکینگ کشوری بدمینتون پسران کشور هفته جاری در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان برگزار می‌شود.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: این مسابقات از ۲۷ تیرماه جاری به مدت چهار روز در سالن ورزشی مرحوم فرهمند موحد واقع در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: نفرات حاضر در این رقابت‌ها در ۲ رده سنی زیر ۱۳ سال و زیر ۱۵ سال حضور می‌یابند که تعداد کل آن‌ها ۱۷۰ شرکت کننده است.

وی ابراز داشت: پرهام عبدالکریمی، پویان بلوکی، امیر علی جعفری، مهران زندی و آریا شایسته فر نفرات تیم قم در این مسابقات در رده سنی زیر ۱۳ سال را شامل می‌شوند.

فرجی گفت: در رده سنی زیر ۱۵ سال نیز پرهام فراهانی، مهدی کنعانی، محمد حسین رکاب ساز، مهیار اصغری، شایان حسینی و علی زحمت کش در ترکیب تیم قم حضور پیدا خواهند کرد.

وی افزود: مربی تیم زیر ۱۳ سال قم سید رسول موسوی و مربی تیم زیر ۱۵ سال قم نیز امیر حاج اسماعیلیان است.