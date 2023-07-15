دو خانه امید بازنشستگان در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جلیلی بهابادی ظهر شنبه در «جشن ۲۵ ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان» که با حضور جمعی از بازنشستگان و خانواده آنها در یاسوج برگزار شد، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ هزار و ۴٠٠ حقوق بگیر دارد.

وی با بیان اینکه میانگین پرداختی به هر خانواده بازنشسته ۱۱۷ میلیون ریال است، تصریح کرد: در مجموع هر ماه یکهزار و ۸۶٠ میلیارد ریال حقوق به جامعه هدف ما در استان پرداخت می‌شود.

جلیلی بهابادی با اشاره به اینکه از مجموع بازنشستگان تحت حمایت صندوق در استان، ۸۳ درصد را مردان و ۱۷ درصد را زنان تشکیل می‌دهند، عنوان داشت: در مجموع صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۶٠٠ هزار بازنشسته دارد.

جلیلی بهابادی به برگزاری جشن‌های روز «بازنشسته» در استان اشاره کرد و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری امسال از عید قربان تا امروز اقدام به برگزاری برنامه‌های مختلف کرده که یکی از این موارد جشنواره ورزشی با ۸ رشته و تجلیل از نفرات برتر در استان بود.

مدیر صندوق بازنشستگی استان از فعالیت دو خانه امید بازنشستگان در استان خبر داد و تصریح کرد: یک خانه امید در مرکز استان و دیگری در گچساران فعال است.

وی افزود: در شب عید غدیر برای بازنشستگان و خانواده آنها جشن‌هایی در خانه‌های امید استان برپا شد.

جلیلی بهابادی با اشاره به جشن ۲۵ ذی الجه در یاسوج، تصریح کرد: در این آئین از ۶ بازنشسته نمونه استان تجلیل و مسابقاتی نیز با اهدای جوایز در سالن محل برگزاری اجرایی شد.