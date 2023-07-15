به گزارش خبرنگار مهر، رویداد مد و رسانه که صبح امروز با حضور ۷۰ نفر از صاحبان ایده و منتورها در حوزه هنری برگزار شده بود تا عصر امروز شنبه ۲۴ تیر ادامه دارد و حدود یک ساعت بعد با حضور داوران و انتخاب ۲۰ صاحب ایده برتر به کار خود پایان خواهد داد.

در این‌رویداد منتورها با صاحبان ایده در حال صحبت هستند و آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم را به آنها می‌دهند. رایحه محمدپور یکی از منتورهای بخش عکاسی صنعتی است که نزدیک به ۸ سال در این حوزه فعالیت می‌کند. وی با اشاره به روند برگزاری رویداد مد و رسانه گفت: ما امروز دور هم جمع شده ایم تا ایده‌ای را از مرحله ایده به اجرا برسانیم. همان رویکردی است که در مد و رسانه پیش از این مطرح شده است. معتقدم ما باید بتوانیم و هنر این را داشته باشیم تا محصول را پرزنت کنیم و تحقق این امر با روش عکاسی صنعتی صورت می‌گیرد. عکاسی صنعتی با عکاسی تبلیغاتی متفاوت است چرا که در عکاسی تبلیغاتی شما یک داستان را روایت می‌کنید اما در عکاسی صنعتی صرفاً به تبلیغ آن محصول می‌پردازید، محصولی که هیچ کاری با داستان و روایت ندارد.

وی افزود: عکس تأثیر بسزایی در معرفی یک محصول دارد، گاهی اوقات یک محصول بدون کیفیت به واسطه عکسی بسیار مناسب مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد و این در حالی است که یک محصول بسیار باکیفیت با عکاسی ضعیف از نگاه مخاطب دور می‌ماند و بر اساس آمارهای منتشره ۲۵ درصد از عودتی های محصول به دلیل عدم تطبیق عکس با محصول است.

این منتور بخش عکاسی صنعتی رویداد مد و رسانه گفت: متأسفانه عکاسی صنعتی در بخش پوشاک بسیار ضعیف است و متأسفانه با موضوع مدلینگ اشتباه گرفته می‌شود در حالی که باید برای محصول ارزش بسزایی قائل شویم و بتوانیم آن محصول را بدون مدل به مخاطب ارائه دهیم.

وی افزود: پیشنهاد من برای تقویت عکاسی صنعتی در حوزه پوشاک این است که عکاسان صنعتی به صورت حرفه‌ای وارد میدان شوند. متأسفانه بسیاری از عکاسان صنعتی مورد حمایت قرار نمی‌گیرند در حالی که آنها برای کارشان باید گران‌ترین تجهیزات را تهیه کنند.

در ادامه فاطمه اخوان که در حوزه طراحی سنتی در این رویداد حضور داشت مشغول طراحی اش بود. با او وارد صحبت می‌شوم و نظرش را در خصوص رویداد مد و رسانه جویا می‌شوم.

او که سال هاست در حوزه طراحی سنتی و تذهیب مشغول به فعالیت است چنین رویدادهایی را یک دورهمی مناسب همراه با جمع آوری هنرهای مختلف ایرانی دانست و گفت: چنین رویدادهایی همچون رویداد مد و رسانه می‌تواند تأثیر بسزایی در خلق آثار هنری مناسب داشته باشد. ممکن است بسیاری از طراحان بزرگ و حرفه‌ای به صورت جزیره‌ای در خانه و یا محل کارشان مشغول به خلق اثر باشند و در نهایت متوجه شویم که سبک همه آنها مشابه یکدیگر است هر چند آثارشان قوی باشد اما به واسطه چنین رویدادهایی هنرمندان دور هم جمع می‌شوند و با هم اندیشی وارد دنیای جدیدی خواهند شد. دنیایی که منجر به خلق آثار هنری زیبا می‌شود.

وی افزود: ارائه خوب، خاص و پرزنت کردن آن هنرمند را در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد و به کارهای شأن جلوه بیشتری می بخشد. به واسطه چنین رویدادهایی و ارتباط با هنرمندان وارد فاز جدیدی از هنر خواهم شد و همین نگاه جدید باعث جذابیت در کارهایم می‌شود که در نهایت می‌توانم هنر سنتی و تذهیبم را با کارهای آنها ترکیب کنم و یک اثر جدیدی را خلق کنم این تلفیق و ترکیب خلاقیت به نوعی نوآوری را پدید می‌آورد.

وی با اشاره به حمایت و عدم حمایت‌های دولتی از هنرمندان گفت: چندان قائل به حمایت‌های دولتی نیستم هر چند حمایت‌های دولتی هم می‌تواند تأثیر در پیشرفت ما بگذارد اما به نظرم یک کار قوی در هنر و اجرای آن و پرزنت شدنش سبب می‌شود که هنرمند به جایگاه واقعی خودش دست یابد چرا که یک کار قوی به خودی خود روند پیشرفتش را طی می‌کند و به مخاطب عرضه می‌شود. اما اگر هنرمند خودش را در یک فضای تکراری محدود کند نه تنها کارش دیده نخواهد شد بلکه از این مسیر به خودی خود خارج می‌شود.

در ادامه لیدا کتولی نژاد یکی دیگر از منتورهایی است که در حال راهنمایی به گروهی از صاحبان ایده بود. او نزدیک به ۶ سال است که در حوزه پوشاک به عنوان طراح لباس فعال بوده و بیش از ۳ سال می‌شود که صاحب یک برند تخصصی است.

وی با اشاره به برگزاری رویداد مد و رسانه گفت: متأسفانه تا به امروز ما چنین رویدادی را در حوزه پوشاک به صورت جدی شاهد نبودیم اما رویداد مد و رسانه آنقدر جدی است که به نظر می‌رسد صاحبان ایده به یک قدرت فکری و حرفه‌ای دست می‌یابند تاکنون هر رویدادی که برگزار می‌شد به این صورت بود که تنها در راستای رساندن صاحبان ایده به آمال و آرزو بود و به نوعی شعاری محسوب می‌شد در حالی که در این رویداد دنیای جدیدی را برای صاحبان ایده باز می‌کنیم اگر بتوانم تنها یک کلمه به صاحبان ایده یاد داده باشم رسالت خود را انجام داده ام.

وی افزود: خوشبختانه از صبح امروز که در حال منتورینگ هستیم روند صمیمی میان منتورها و صاحبان ایده ایجاد شده است و همین صمیمیت سبب می‌شود که آنها به راحتی ایده‌های شأن را در میان بگذارند و به تقویت آن بپردازند.

این طراح لباس گفت: متأسفانه در حوزه طراحی لباس دچار یک خلاء و کمبود دانش هستیم. امروز به صاحبان ایده گفتم شما تنها یک طراح نیستید که اگر این‌طور بود تفاوتی با یک نقاش نداشتید. طراح باید دارای خلاقیت باشد و همین خلاقیت شما تفاوت را میان شما ایجاد می‌کند.

وی افزود: ما باید بتوانیم ذهن صاحبان ایده را باز کنیم تا هر آنچه در ذهن شأن است روی کاغذ آورده شود، این گره در حالی باز می‌شود که نگاه شأن تغییر کند و ذهن شأن همراه با خلاقیت باشد. همه اینها بستگی به خود صاحب ایده دارد.

وی با اشاره به آموزش‌ها در حوزه طراحی لباس گفت: هر آموزشی که هنرمند، به خود ببیند اگر نتواند آن را در قالب خلاقیت ارائه کند هیچ فایده‌ای نخواهد داشت امروزه دسترسی به آموزش‌های روز دنیا و بهترین طراحان جهان به قدری آسان است که به راحتی هنرمندان می‌توانند برای این آموزش‌ها وقت بگذارند اما هیچ یک از اینها برای رسیدن به یک هنرمند حرفه‌ای کافی نیست بلکه یک طراح لباس ابتدا باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشد، آموزش‌های لازم را به خود ببیند، جستجوهای بسیاری را انجام دهد و مهمتر از آن از چارچوب‌های ذهنی خود خارج شود هنرمند کسی است که قدرت تخیل خود را بالا ببرد.

کتولی نژاد گفت: ما باید بتوانیم به صاحبان ایده آگاهی دهیم که طرح‌ها صرفاً طرح زیبا، خوش رنگ و کپی کار نیست بلکه شما طراحان باید به دنبال ایده پردازی‌های جدید باشید برای مثال خودم از ایده خوراکی مارشمالو برای طراحی لباسم استفاده کردم.

زهرا فراهانی فرد که خودش مدرس کسب و کار بوده در رویداد مد و رسانه منتور بخش بازاریابی فروش بود. او با اشاره به وضعیت صاحبان ایده در بخش بازاریابی فروش گفت: آنچه بیشتر برای من مهم است این بوده که صاحبان ایده امروز پس از خروج از رویداد مد و رسانه دیدگاه روشنی داشته باشند و با این ذهنیت در مسیرشان قرار بگیرند که چگونه هنرشان را آغاز کنند ما همیشه در بخش کسب و کار می‌گوئیم فرآیند آن تولید، توزیع و بازاریابی است در حالی که این فرآیند بسیار اشتباه بوده چرا که ما ابتدا باید بازاریابی کنیم سپس محصول را تولید کنیم و در نهایت به توزیع آن محصول بپردازیم.

وی افزود: اگر شناخت درستی نسبت به وضعیت نیاز روز جامعه نداشته باشیم در نهایت محصولی تولید می‌کنیم که گران قیمت است و به هیچ کار مخاطب نخواهد آمد و در فروش با مشکل رو به رو خواهیم شد.

وی افزود: برخی از صاحبان ایده که امروز در رویداد مد و رسانه حضور دارند صاحب کسب و کار هستند و برخی دیگر نسبت به این حوزه علاقه مندند اما در هر صورت نیاز به آموزش کسب و کار یک نیاز جدی است، این خلاء وجود دارد و باید هر چه زودتر مرتفع شود.

وی در پایان گفت: رویداد مد و رسانه فرصتی برای شبکه سازی است و مهم نیست صاحبان ایده در این رویداد تا چه اندازه حرفه‌ای شده اند بلکه اصلی ترین دستاورد این است که ما به یک شبکه سازی قوی دست یابیم و صاحبان ایده با یکدیگر آشنا شوند.

رویداد مد و رسانه صبح امروز با حضور ۷۰ صاحب ایده در حوزه هنری آغاز شده و در آئین اختتامیه آن که ساعت ۱۶:۳۰ در همین محل برگزار می‌شود از ۲۰ ایده برتر تقدیر می‌شود.