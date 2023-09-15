نقوش ایرانی باید وارد حوزه طراحی لباس شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه نمایشگاه تخصصی بین المللی پارچه و صنایع وابسته سه شنبه ۲۱ شهریور در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد.

در این مراسم برادران معاون صنایع عمومی و گرجی مدیر کل پوشاک و منسوجات، و لطفی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس و بابایی دبیر دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر و مسؤولان اتحادیه‌ها و انجمن‌های حوزه پارچه و لباس حضور داشتند.

سجاد لطفی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، به ضرورت برگزاری نمایشگاه پارچه از زنجیره ارزش پوشاک و برداشتن گام اول به صورت محکم پرداخت و بر گام‌های بعدی به صورت بین المللی و حضور ویژندهای تولید پارچه و پوشاک ایرانی در کشورهای دیگر اشاره داشت.

وی ارتباط طبیعی بین طراحان و تولیدکنندگان پارچه را مهم برشمرد و گفت: رشد طرفین وابسته به این ارتباط است و امیدواریم در حوزه طراحی پارچه بتوان نقوش ایرانی اسلامی و شخصیت‌های محبوب بومی را مشاهده کرد و واردات طرح‌های پارچه را کاهش داد.

در ادامه بابایی دبیر جشنواره مد و لباس فجر گفت: برای اولین بار در تاریخ جشنواره‌های فجر مودبرد و فشن بوک تخصصی برای جشنواره طراحی شده و دریچه ورود به جشنواره، پرداختن به طراحی پارچه است.