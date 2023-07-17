نفرات برتر اولین رویداد مد و رسانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین رویداد مد و رسانه؛ پیش رویداد دوازدهمین جشنواره مد و لباس فجر، به دبیری مهسا فرزان، در سالن سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی و با توضیحات مقدماتی دبیر رویداد درباره اهمیت مد و رسانه در فرهنگ کشور شنبه ۲۴ تیر افتتاح شد.

گام پایانی و اختتامیه اولین رویداد مد و رسانه (رستا) هم در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد و برندگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند.

شرکت‌کنندگان این‌رویداد در بخش‌های مختلفی از جمله طراحی، خبرنگاری، برندینگ، عکاسی و کلیپ سازی و محتوای مجازی، با راهنمایی و هدایت منتورها، برای رسیدن به محصول نهایی، باهم رقابت کردند؛ در انتها خروجی‌های هر بخش توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفت.

مراسم اختتامیه در سالن سوره برگزار شد؛ ابتدا مهسا فرزان، دبیر رویداد درباره اهمیت رسانه در صنعت مد و جایگاه مغفول مانده رسانه در تولید محصولات اسلامی صحبت کرد و سپس کلیپ نظرات منتورهای رویداد پخش شد.

همچنین فرشید مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سخنران این اختتامیه حضور داشت و پیرامون موضوعات رسانه و تولیدات رسانه‌ای در صنعت مد صحبت داشته و این موضوع را از جوانب مختلف بررسی کردند.

در پایان مراسم اختتامیه، شرکت کنندگانی که در بخش‌های مختلف رویداد حائز بیشترین امتیاز شده، جوایز خود را دریافت کردند.

نفیسه میرزایی، مرضیه ساجدیان، مریم فتحی، دارنج، مریم محمدی، زراعت پور، رنجبر، فاطمه توکلی، شهرابی و جمالی در رویداد رسانه و در بخش خبر عطیه علیزاده و مرضیه انوشه به عنوان برگزیده معرفی شدند.