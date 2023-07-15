ایجاد اشتغال برای ۸ هزار و ۵۰۰ مددجوی بهزیستی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فیروزی ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بهزیستی در محل اداره کل بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته ۸۹۷ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار شد و با توجه به میانگین اعتبار، برای هر مددجو ۱۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی راه‌های ایجاد اشتغال برای مددجویان را متفاوت دانست و گفت: ۷۸ درصد ایجاد اشتغال‌ها تسهیلات محور است. سال گذشته ۸۹۷ میلیارد تومان ابلاغ اعتبار شد و با توجه به میانگین اعتبار، برای هر مددجو ۱۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که به همین اندازه یعنی ۸۹۰ وام اشتغال تعریف شد.

وی ادامه داد: البته ۲۵ درصد این مبلغ از طرف بانک‌ها اختصاص نیافت که از منابع دیگر تأمین کردیم، در مجموع توانستیم برای ۸ هزار و ۵۰۰ نفر ایجاد اشتغال کنیم. در سال جدید نیز برای ۶ هزار و ۶۰ نفر تعهد ایجاد شده و اعتباراتی که ابلاغ شده ۴۴۸ میلیارد تومان مضاف بر ۱۳۰ میلیارد تومان که از سال گذشته باقی مانده است.

سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای جمع آوری معتادان متجاهر نیاز است

فیروزی با بیان اینکه برای جمع‌آوری معتادان متجاهر با تعداد ۶ تا ۷ هزار نفر در ۲۳ مرکز استان سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: ما در حال حاضر محدودیت فضا نداریم و اگر امسال منابع مالی تأمین شود مشکلی نسبت به افزایش ظرفیت‌هایمان نداریم. ظرفیت پذیرش نسبت به چند سال پیش سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده است.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: سال گذشته حدود ۱۵۰۰ کودک کار و خیابان ساماندهی شدند که ۶۵ تا ۷۰ درصد آن تابعیت ایران نداشتند و غالباً از کشور افغانستان بودند. کمتر از نیم درصد آن‌ها کودکان بی‌سرپرست هستند که پدر و مادر ندارند، کمتر از ۱۵ درصد تک‌والدی و ۸۵ درصد دارای پدر و مادر هستند. کمتر از ۵ درصد کودکان کار سابقه سومصرف مواد مخدر داشتند. از دید لیدرها این کسب و کار است.

وی ادامه داد: در زمینه کودکان کار و خیابان خانواده‌ها دو دسته هستند. یک دسته از روی ناآگاهی یا به دلیل مطلع نبودن فرزند خود را وارد کار می‌کنند که قبل از جمع‌آوری و غربالگری هشدارها داده شده و از آنها تعهد گرفته می‌شود. دسته دوم خانواده‌هایی هستند که روی کار کودک حساب کردند، بنابراین کودکان بعد از غربالگری به مراکز قرنطینه ما منتقل و اقدامات لازم برای خانواده انجام می‌شود. اگر خانواده شرایط نگهداری فرزند را داشته باشد تحویل خانواده شده در غیر این صورت به مراکز بهزیستی منتقل می‌شوند.

فیروزی اضافه کرد: معاون دادستان طرحی با عنوان ناظر تهیه کردند. در این طرح دنبال افرادی هستیم که به بهزیستی مراجعه کرده و به عنوان ناظر اعلام همکاری کنند. آدرس و اسم را در اختیار این افراد می‌گذاریم تا نظارت کنند خانواده‌ای که تعهد داده آیا به تعهد خود پایدار مانده است یا خیر.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص تخلف در مراکز مختلف گفت: حدود ۱۷۴۰ مجوز داریم که حوزه فعالیت آن‌ها در زمینه‌های مختلف است. کمیسیون نظارت هرگونه تخطی از دستورالعمل‌های تخصصی و نظارتی را رصد می‌کند و بسیار سختگیرانه نسبت به این موضوع رفتار می‌کنیم. پرونده‌های تخلف از نصب تعداد کم دوربین در مرکز، تخلف از دستورالعمل‌ها و نوع برخورد نامتناسب یک مربی متفاوت است.

وی افزود: در مرحله اول برای رفع ایرادات تذکر داده می‌شود و در صورت اجرا نشدن مرحله بعد اخطار و اعلام تعطیلی است. علاوه بر بازدیدهای دائمی، هر سه ماه یک بار نهضت بازدید از مراکز را راه‌اندازی کردیم. از تمام مراکز حداقل در سال چهار بار توسط رئیس شهرستان و کارشناس مسائل مرکز بازدید به عمل می‌آید.

خدمت رسانی اورژانس اجتماعی در سال گذشته به ۲۱ هزار و ۹۴۱ نفر

فیروزی با بیان اینکه یکی از فعالیت‌هایی که در بهزیستی به عنوان فعالیت طلایی انجام می‌شود، اورژانس اجتماعی است، عنوان کرد: ۱۲۳ تنها مرجع مداخله در موضوعات مربوط به فوریت‌های اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین کاستی‌های اورژانس اجتماعی محدودیت امکانات و منابع است. ۲۰ تیم اورژانس در استان داریم که به صورت شبانه‌روزی فعالیت‌های اساسی را انجام می‌دهند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: در دوران کرونا در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ۱۰۱ هزار و ۷۲۹ تماس، حضور و مداخله داشتیم. با توجه به شرایط کرونا خانه‌نشینی‌ها موجب کودک‌آزاری، همسرآزاری و خشونت‌های خانگی شد، بنابراین تمام امکانات را در سایر بخش‌ها هم بسیج کرده بودیم. در سال ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار و ۳۵۷ نفر و در سال گذشته به ۲۱ هزار و ۹۴۱ خدمت‌رسانی کردیم. همچنین ۸۷۱۲ خدمت سیار و ۶۳۷۵ مداخله در بحران داشتیم.

وی اضافه کرد: تمام تماس‌ها و اعزام تیم‌ها در استان از طریق مشهد اتفاق می‌افتد. همه تماس‌هایی که با اورژانس گرفته شده ضبط می‌شود و هر ادعایی از طرف ما قابل بررسی است. ما این تماس‌ها را به صورت تصادفی نیز بررسی می‌کنیم. گاهی پشت خط ماندن زیاد است. تلاش می‌کنیم در اورژانس مؤثرتر عمل کنیم. در حال حاضر ۲۰۳ نیرو در سراسر استان داریم که اگر بخواهیم پاسخگو باشیم نیروها و امکانات ما باید تا چهار برابر افزایش یابد.

فیروزی با اشاره به اینکه در حوزه حمایتی، اجتماعی و افراد دارای معلولیت یک نفر پشت نوبت مستمری نداریم، تصریح کرد: مستمری تمام مددجویان واجد شرایط به آن‌ها پرداخت می‌شود که حدود ۱۱۶ هزار نفر شامل ۹۵ هزار نفر در حوزه توانبخشی و حدود ۲۰ هزار نفر در حوزه اجتماعی و حمایتی هستند.

۱۴۰ هزار فرد دارای معلولیت در بهزیستی خراسان رضوی پرونده دارند

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار فرد دارای معلولیت در بهزیستی استان پرونده دارند، عنوان کرد: جمعیت هدف حوزه اجتماعی و حمایتی حدود ۷۰ هزار نفر است. در مجموع ۲۱۰ هزار پرونده برای ارائه خدمت در بهزیستی داریم که با احتساب اعضای خانواده ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند یعنی ۱۰ درصد یا بیشتر جمعیت استان جامعه هدف بهزیستی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان برای یارانه مراکز شبانه‌روزی افراد دارای معلولیت و ۱۲۰ میلیارد تومان برای مراکز توانبخشی روزانه افراد دارای معلولیت یارانه پرداخت کردیم. همچنین ۵۰ میلیارد تومان حق پرستاری و ۵۰۰ میلیارد تومان مستمری پرداخت شده است. ۱۱۱۱ مسکن تحویل جامعه هدف و برای امسال بیش از ۱۴۰۲ واحد هدف‌گذاری شده است. حدود ۳۰۰ مرکز شبانه‌روزی در سطح استان داریم که ۲۰ هزار نفر به صورت شبانه‌روزی در این مراکز ساکن هستند.

فیروزی خاطرنشان کرد: بهزیستی خراسان رضوی به اذعان مسئولان بهزیستی کشور در طراحی ایده‌ها و نظرات جدید، خلاقیت‌ها و طرح‌های منحصر به فرد پیشگام بوده که آخرین طرح آن طرح بهسرا بود. این طرح با همکاری بهزیستی و دادگستری استان با موضوع شیرخوارگاه بدون فرزند در دستور کار قرار گرفت که موجب می‌شود سرعت سازوکار فرزندخواندگی را افزایش دهد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی اضافه کرد: کار دیگر که ابتدا در استان خراسان رضوی کلید خورده، خانواده‌های دریادل و بزرگی هستند که فرزندان نیازمند درمان را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند. تاکنون ۱۵۲ فرزند نیازمند به درمان یا دارای معلولیت در کشور توسط این خانواده‌ها به فرزندخواندگی قبول شدند.

انجام ۱۰۱ هزار و ۶۲۹ غربالگری شنوایی در سال ۱۴۰۱

وی با اشاره به اینکه یک بخش از فعالیت‌های ما غربالگری است، تصریح کرد: غربالگری‌های ما شامل شنوایی نوزادان، شنوایی سه تا پنج سال، بینایی و ژنتیک است. غربالگری شنوایی بسیار ضرورت دارد. در سال گذشته برای ۱۰۱ هزار و ۶۲۹ نوزاد در زایشگاه با ضریب نفوذ بیش از ۹۸ درصد غربالگری شنوایی انجام شده است. استان ما با این آمار در کشور پیش‌قراول است. امروزه پذیرش کودکان دارای اختلال شنوایی در مدارس عادی ۱۰۰ درصد است.

فیروزی افزود: کاشت حلزون توسط وزارت بهداشت و درمان انجام می‌شود که دولت به ازای هر کاشت حلزون ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند. هزینه برای افراد زیر ۴ سال رایگان انجام می‌شود. بهزیستی بابت مبلغ باقیمانده ۴ تا ۵ میلیون تومان پرداخت و برای تعمیر و تعویض نیز بدون محدودیت خدمات ارائه می‌کند. در سال گذشته ۳۷ هزار غربالگری سه تا پنج سال، ۴۰۰ هزار غربالگری بینایی و ۱۰۱ هرار غربالگری شنوایی انجام شده است.