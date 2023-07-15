پیش بینی افزایش مصرف برق در روزهای گرم پیش رو

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سپری کردن روزهای گرم تابستانی در هفته‌های گذشته و شکسته شدن رکود مصرف برق، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشترین مصارف برق استان مربوط به بخش خانگی بوده که در ۱۴ تیرماه به عنوان گرم‌ترین و پرمصرف‌ترین روز ثبت شده حدود ۷۹۳ مگاوات برق در استان مصرف شده است.

وی افزود: در روز ۱۷ تیرماه نیز به عنوان یکی دیگر از پرمصرف‌ترین روزهای تابستان ۷۷۹ مگاوات مصرف برق در استان کرمانشاه ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با در پیش داشتن روزهای گرم‌تر در تابستان، تصریح کرد: با توجه به گرمی هوا و پیش‌بینی هواشناسی انتظار می‌رود مصرف برق استان کرمانشاه روند افزایشی را پیش رو داشته باشد چرا که سال گذشته در اوج گرمای مرداد ماه مصرف برق استان کرمانشاه به ۸۴۳ مگاوات رسید.

مرادی ادامه داد: بر همین اساس و استناد به پیش بینی‌های مبنی بر گرم‌تر شدن هوا مصرف برق در استان کرمانشاه به بیش از ۸۰۰ مگاوات را می‌توان شاهد بود اما تاکنون با تغییر ساعات اداری حدود ۲.۵ درصد مصرف برق استان را کاهش داده است.

وی ادامه داد: به منظور جلوگیری از قطعی و برای رسیدن برق به همه مشترکین توجه به امر صرفه جویی در انرژی مسئله مورد تأکیدی است که از همشهریان در خواست می‌شود نسبت به آن توجه جدی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با ارائه چند راهکار از مردم درخواست کرد: در هنگام استفاده از کولر آبی روی دور کُند روشن شود و حتماً سایبان برای کولرها تهیه کنند و یا در هنگام استفاده از کولر گازی روی ۲۴ درجه تنظیمات انجام گیرد همچنین در ساعات اوج مصرف در روز از ساعت ۱۲ تا ۱۸ و در شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ از وسایل پر مصرف استفاده نکنند.

مرادی گفت: در صورت بروز گرمای بیشتر و افزایش چشم گیر مصرف مشکلی در تأمین برق نداریم و در این ایام هیچ گونه با برنامه و خاص در حوزه مصرف خانگی صورت نگرفته اما مردم باید در عبور از این دوره تابستانی همکاری لازم در صرفه جویی را داشته باشند.

وی عنوان کرد: ۱۱ تا ۱۲ درصد مصرف برق استان کرمانشاه مربوط به حوزه صنعت، ۱۸ درصد مصرف حوزه کشاورزی و ۴۲ درصد نیز از برق استان به مصارف خانگی مربوط می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه به مصوبه‌های دولت در خصوص کنترل مصرف برق در اوج گرمای تابستان اشاره و بیان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تمام ادارات مکلف شدند که مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۰ در ساعت اداری ۳۰ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش مصرف برق صورت گیرد.

مرادی در پایان به برخورد با متخلفین تاکید کرد و افزود: تاکنون با شناسایی ادارات متخلف مصرف برق برخی اخطار گرفته و حدود ۱۵ اداره پرمصرف نیز قطعی برق داشته‌اند همچنین مشترکین خانگی نیز در صورت مصرف بیش از اندازه با قطعی برق مواجه خواهند شد.