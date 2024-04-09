رشد ۱۱ درصدی سوخت رسانی به تهران و استانهای نیمه شمالی در تعطیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، مجتبی بشارتیان مدیر منطقه تهران با اشاره به برنامه‌ریزی‌های جامعی که برای تأمین سوخت در نوروز ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده بود، گفت: بر اساس نیاز پخش فرآورده‌های نفتی و هماهنگی مدیریت برنامه‌ریزی حمل و نقل، ذخیره سازی مورد نیاز در مخازن صورت پذیرفت تا با ارسال به مبادی مصرف و در راستای عمل به تعهدات مسئولیت اجتماعی، بستر مناسبی برای هموطنان عزیزمان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته سوخت رسانی نوروزی، رشدی ۱۱ درصدی را به دنبال داشته است، تأکید کرد: یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی در پانزده روز نخست امسال برای استان‌هایی که از طریق خطوط انتقال نفت این منطقه تغذیه می‌گردند، سوخت رسانی شد.

وی پایش مستمر خطوط لوله در طول مدت تعطیلات و تعمیرات پیشگیرانه، اساسی، به موقع و بازرسی در تمامی خط‌هایی که دارای خوردگی بودند قبل از نوروز ۱۴۰۳ را از جمله فعالیت‌های مهم وزیر بنایی منطقه برای افزایش سوخت رسانی مطلوب‌تر نام برد و تصریح داشت: همکاران تلاشگر واحدهای مختلف عملیاتی، فنی، پشتیبانی و حراست بدون شائبه با کوشش شبانه روزی در مراکز انتقال نفت مطابق سنوات گذشته سوخت رسانی ایمن با هدف انتقال نفت خام و فرآورده‌ها را در دستور کار این مجموعه قرار دادند تا آمادگی لازم و نقش مؤثر خود را برای آسایش مردم و انتقال پایدار انرژی برای ارائه خدمات ارزنده و شایسته‌تر به نمایش گذارند.

بشارتیان اضافه کرد: در مسیر خدمت رسانی به مسافران پروازی نیز تمهیدات مناسبی اتخاذ شد و به طور متوسط روزانه ۲ میلیون و هشتصد هزار لیتر سوخت هواپیما تحویل فرودگاه‌های امام و مهرآباد شد.

گفتنی است منطقه تهران به عنوان یکی از وسیع‌ترین و مهمترین مناطقی است که گستره فعالیت آن سوخت رسانی به استان‌های تهران، البرز، قزوین، گیلان، قم و مازندران می‌باشد و با نیمی از کل مناطق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از جمله مرکزی، اصفهان، شمال غرب، شمال شرق و شمال مستقیماً اشتراک انتقال داشته و با دارا بودن ۹ مرکز انتقال نفت، ۴ تأسیسات، ۲ ایستگاه فشارشکن و ۲۶ ایستگاه مخابراتی با ۲۲ رشته خط از قطر ۸ الی ۳۰ اینچ و یکهزار و هشتصد کیلومتر خطوط لوله به تنهایی تأمین کننده سوخت مورد نیاز استان و کلان‌شهر تهران و چندین نیروگاه است.