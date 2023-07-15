شهدا در احیای مرام حسینی جان در طبق اخلاص گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین محمدی اصل عصر شنبه در اجلاسیه شهدای مداح و شعرای اردبیل اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس مداحان و شعرا در کنار ترغیب و تشویق رزمندگان اسلام برای دفاع از این مرز و بوم و اصالت اسلام همواره سعی کردند خودشان نیز در مسیر عزت و عظمت کشور قدم پیش گذاشته و انجام وظیفه کنند.

وی یاد و خاطره مداحان و شعرای شهید را گرامی داشت و تصریح کرد: هر قدر معارف و فرهنگ حسینی در جامعه ترویج پیدا کند به همان نسبت مصونیت در برابر آسیب‌های دشمن اعتلا خواهد یافت.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل گفت: دشمن امروز با تحریک و بدعت‌های مختلف همچنین کارهای غیرعقلانی همراه با غلو سعی دارد تا بر حقانیت مکتب اسلام و حتی مکتب حسینی ضربه وارد کند اما از این اصل غافل است که ملت ایران تشنه امام حسین (ع) و آرمان‌خواهی آن امام بزرگ هستند.

محمدی اصل افزود: هنر یک مداح و شاعر این است که به دور از هرگونه سیاسی‌کاری و یا فضای کاذب سعی کند تا در متن و حقیقت موضوع پیام عاشورا و فرهنگ حسینی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۶ مرداد امسال کنگره سه هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل در حالی برگزار می‌شود که ایام حزن و اندوه محرم و صفر فرصتی گران‌سنگ برای معرفی شهدا و ارزش‌های فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت است.

محمدی اصل اضافه کرد: ما در آستانه ماه محرم باید بیشتر از گذشته با مبانی معرفتی حرکت تاریخی امام حسین (ع) برای مقابله با یزیدیان زمان وارد میدان جهاد تبیین شده و سعی کنیم تا این غنای فرهنگی را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: مداحان و شعرا باید هنرمندانه این معارف عظیم را به نسل‌های بعد منتقل کنند تا به دور از غلو و یا بدعت‌ها، زمینه و بستر آشنایی بیشتر با فرهنگ حسینی فراهم آید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم در کنار مداحی، از ۲ نفر از نوجوانان برگزیده جشنواره «مرثیه‌سرایی» کشور تجلیل و قدردانی شد.