۷۰۰ مدخل در دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی تایید شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا کریمی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی شامگاه شنبه در اولین همایش تجلیل و کارگاه توانمند سازی فعالین حوزه ایثار و شهادت استان مرکزی در دهکده مقاومت اراک اظهار داشت: دفاع مقدس هویت ملت ایران و ذخیره ارزشمند ملت ایران برای نسل‌های آینده است و این هویت ارزشمند برای نسل جوان باید به خوبی تبیین شود و فعالان حوزه ایثار و شهادت نقش مهمی در این رسالت مهم دارند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: یکی از روش‌های ترویج، توسعه و انتقال فرهنگ دفاع مقدس تهیه دانشنامه است که استان مرکزی از پنج سال گذشته در این خصوص ورود پیدا کرده و اقدامات قابل توجهی انجام داده است که ادامه آن نیازمند حمایت دستگاه‌ها و توجه و کمک فعالان حوزه ایثار و شهادت است.

وی با بیان اینکه دانشنامه دفاع مقدس استان روایتی عالمانه، مستند، مستدل یعنی مطابق با عقل و منطق است، گفت: در روند تهیه دانشنامه پژوهش‌های انجام شده دارای معیار هستند و مورد اتکا و توافق پیشکسوتان و فرماندهان قرار می‌گیرند و دانشنامه دفاع مقدس دارای ادبیات غنی و رویکرد عمیق تحلیلی دفاع مقدس و جبهه مقاومت است.

سرهنگ کریمی افزود: در این راستا یک روش خاص تخصصی و پژوهشی با کمک فرماندهان، پیشکسوتان و اساتید دانشگاه تدوین شده و این پژوهش‌ها علاوه بر اینکه در دانشنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در راستای تهیه دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی تاکنون ۷۰۰ مدخل در حوزه‌های شهدا و اشخاص، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و جغرافیا جمع آوری و به تأیید رسیده است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی خاطر نشان کرد: دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی متعلق به مردم استان مرکزی و گامی در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است و همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در راستای تهیه دانشنامه پای کار آمده است.