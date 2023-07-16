کوتاهی بانک های خصوصی در پرداخت وام مسکن

سید محمد پاک مهر در گفت‌و گو با خبرنگار مهر درباره دلیل استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن گفت: یکی از نیازهای اساسی و پایه آحاد جامعه در تمام سنین به ویژه سنین نوجوانی که افراد به دنبال تشکیل زندگی هستند بحث مسکن است. مسکن شاید در بین تمام نیازهای یک زوج بعد از شغل رتبه دوم را دارد.

وی در ادامه بیان کرد: طبیعتاً دولت باید سهمی در خانه دار شدن مردم داشته باشد. مجلس شورای اسلامی و حاکمیت هم در قانون اساسی موظف به تأمین مسکن برای مردم هستند. ایجاد مسکن مناسب برای مردم و مخصوصاً جامعه جوان به همین دلیل مورد توجه مجلس قرار گرفت و قانون جهش تولید مسکن مصوب شد.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: یکی از ابزارهای حمایتی دولت بحث تأمین زمین و دادن تسهیلات به شهروندان است تا بتوانند خانه‌دار شوند. در خانه‌دار شدن این دو فاکتور مهم نقش اساسی دارند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه برخی از عوامل دیگر مثل تورم در قیمت مصالح ساختمانی و پروانه‌های ساختمانی هم از دیگر مشکلات مردم است توضیح داد: اما ۲ دو مؤلفه مهم برای خانه دار شدن مردم یکی زمین و دیگری اعتبار مالی لازم است.

این نماینده مجلس یازدهم گفت: تسهیلات مسکن به کمک افرادی می‌آید که فاقد مسکن هستند. در رابطه با بحث زمین طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی سنگ تمام گذاشته و در تمام استان‌ها اقدام به آزادسازی زمین کرده است تا بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم.

این نماینده مجلس یازدهم افزود: در رابطه با بحث تأمین اعتبار و تسهیلات لازم برای ساخت مسکن ما با چالش روبرو شده‌ایم. تسهیلات را طبیعتاً باید بانک‌ها تأمین کنند اما عملکرد خوبی را از بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات مسکن چه مسکن روستایی و چه مسکن شهری ندیده‌ایم.

وی در ادامه افزود: بانک‌ها به وظایف خود برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن به خوبی عمل نمی‌کنند. در حال حاضر اقدامات آنها به نوعی فرار رو به جلو محسوب می‌شود و آنها بهانه می‌آورند که منابع لازم را در اختیار ندارند و ادعا می‌کند که سود وام ساخت مسکن پایین است و زمان برگشت آن نیز خیلی طولانی مدت است.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: این اقدامات بانک‌ها صرفاً بهانه جویی‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است و آنها بیشتر به جای اینکه بانکداری کنند بنگاه داری می‌کنند.

پاک مهر با بیان اینکه بانک‌ها باید به دنبال اعطای خدمات به شهروندان جامعه مخصوصاً اقشار ضعیف باشند گفت: بانک‌ها از مأموریت خودشان فاصله گرفتند و نیاز است که حاکمیت و بانک مرکزی به این موضوع ورود کنند و این شرایط شکل گرفته در بانک‌ها را تغییر دهند.

وی در ادامه بیان کرد: رئیس جمهور در زمان انتخابات و در زمان شروع به کارش وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را داده است. این امر یک موضوع مهم است و مردم انتظار دارند که این اتفاق بیفتد و نمایندگان مجلس هم به همین دلیل در حوزه مسکن به صورت جدی ورود کردند و قانون جهش تولید مسکن را مصوب کردند.

عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: دولت قبل افتخارش این بود که یک واحد مسکن هم نساخته‌، اما دولت مردمی و انقلابی فعلی از همان ابتدا به دنبال ساخت مسکن برای مردم بوده است. ولی دولت برای رسیدن به این هدف باید تمام امکانات خود را بسیج کند.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اکثر بانک‌ها مخصوصاً بانک‌های خصوصی در حال حاضر کوتاهی و قصور در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن کرده‌اند. البته برخی از بانک‌ها هم به وظایف و مأموریت‌های خود عملکرد