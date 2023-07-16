پروژکتور ال ای دی و انواع مختلف آن چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروژکتور یا نورافکن ال ای دی جهت روشنایی و نورپردازی محیط‌های مختلف از جمله روشنایی محوطه‌های بزرگ و استادیوم‌های چند ده هزار نفری تا روشنایی و نورپردازی تابلوهای کوچک استفاده می‌گردد. از مزیت‌های پروژکتور ال ای دی می‌توان به ذخیره انرژی، کاهش هزینه تعمیر و نگهداری و عملکرد بهینه روشنایی و نورپردازی اشاره کرد.

جدیدترین تکنولوژی نور دنیا تا به امروز تکنولوژی LED بوده و تمامی اصطلاحات دیگر همانند SMD ، COB ، DOB و کامپکت و … به روش‌های مختلف طراحی و نصب ال ای دی‌ها اطلاق می‌گردد که برای کاربری‌های مختلف بوجود آمده اند و هیچ کدام تکنولوژی‌های جدیدتر و یا مرغوب تر نیستند !

بر خلاف تفکری که به اشتباه شکل گرفته تفاوتی در کیفیت یا راندمان انواع مختلف پروژکتور وجود ندارد و تنها عاملی که باعث افزایش شدت روشنایی، طول عمر، درخشندگی و شفافیت نور می‌گردد کیفیت و مرغوبیت چیپ‌های ال ای دی به کار رفته در آنهاست.

در ادامه به معرفی انواع مختلف پروژکتور ال ای دی خواهیم پرداخت.

پروژکتور سی او بی (COB)

پروژکتور COBمخفف عبارت (Chip On Board) است و از مجموعه‌ای از چیپ‌های ال ای دی تشکیل شده که به طور مستقیم بر روی بورد نصب می‌شود. این نوع پروژکتور ، نوری متمرکز بر سطح مورد نظر ساطع می‌کند.

پروژکتورهای سی او بی با توجه به ساختار فشرده و متمرکزی که دارند هزینه ساخت نسبتاً پایین‌تری نسبت به چراغ‌های اس ام دی دارند.

پروژکتور اس ام دی (SMD)

پروژکتور اس ام دینسبت به سی او بی بسیار کارآمدتر است. زیرا منبع نور در هر وات، لومن بیشتری تولید می‌کند و به این معنی است که آنها با وات کمتر، نور بیشتری تولید می‌کنند.

در چراغ‌های SMD بر خلاف COB خبری از یک بورد واحد نیست، بلکه چندین ال ای دی در کنار هم بر روی یک پنل نصب می‌شوند و این نوع محصولات نور را به صورت پخش و یکنواخت بر روی سطح مورد نظر ساطع می‌کنند.

همچنین آنها پرتو وسیع‌تری از نور تولید می‌کنند که در منطقه‌ای خاص بیشتر پخش می‌شود و در نتیجه برای خنک کردن گرما، مواد کمتری لازم است که به نوبه خود به معنی اقتصادی بودن آنهاست.

حال اگر بخواهیم به تفاوت SMD و COB اشاره کنیم به زبان ساده می‌توان گفت که در مدارهای اس ام دی چینش چیپ‌های ال ای دی پراکنده و در نتیجه نور پراکنده‌تری خواهیم داشت ، ولی در مدارهای سی او بی چینش چیپ‌های ال ای دی متمرکز بوده و نور خروجی متمرکز خواهیم داشت.

پروژکتور پاور ال ای دی (Power LED)

پروژکتور پاور ال ای دی به دلیل استفاده از لنز و ال ای دی‌های یک وات توانایی بالایی جهت هدایت نور و امکان ساطع کردن نور با طیف رنگی دارد. به همین دلیل عموماً از این محصولات در زمینه نورپردازی نماها و محوطه‌هایی که نیاز به نور رنگی دارند استفاده می‌گردد. لنزها وظیفه تنظیم زاویه پخش نور را برعهده دارند و زاویه پخش نور در آنها بین (۵ تا ۱۲۰ درجه) برای هر LED است.

در ادامه به معرفی برخی از پروژکتورهای تولیدی شرکت روشنایی آذرطیف با توان‌های مختلف خواهیم پرداخت:

پروژکتور ال ای دی ۱۰۰ وات

پروژکتور ۱۰۰ وات با تکنولوژی اس ام دی آذرطیف با شار نوری ۱۲۰۰۰ لومن می‌تواند مکان‌هایی مانند نمایشگاه‌ها، سالن‌های بزرگ، محیط‌های باز و بیلبورد خیابان‌ها را به خوبی روشن کرده و نوری یکنواخت و مطلوب را ایجاد نماید. همچنین این محصول در داخل محوطه، حیاط، پارکینگ، روف گاردن، جلوی درب منازل و بسیاری دیگر از مکان‌ها قابل استفاده است. پروژکتور ۱۰۰ وات ال ای دی قابل جایگزینی با لامپ‌های متال هالید و بخار سدیم ۲۵۰ وات است.

پروژکتور ال ای دی ۱۵۰ وات

پروژکتور ۱۵۰ وات با تکنولوژی اس ام دی آذرطیف با ضمانت ۲۴ ماهه می‌تواند در دو طیف رنگ نور مهتابی (سفید) و آفتابی (زرد) به خوبی مکان‌هایی مانند سالن‌های بزرگ، محیط‌های باز، سالن‌های صنعتی، ورزشگاه‌ها و بیلبوردهای خیابانی را روشن کرده و نوری یکنواخت و مطلوب را مطابق با نیاز ایجاد نماید. پروژکتور ۱۵۰ وات ال ای دی جایگزین مناسب لامپ‌های متال هالید و بخار سدیم ۴۰۰ و ۵۰۰ وات است.

پروژکتور ال ای دی ۲۰۰ وات

پروژکتور ۲۰۰ وات با تکنولوژی اس ام دی آذرطیف با داشتن درجه مقاومت IP۶۶ و شار نوری ۲۴۰۰۰ لومن می‌تواند در فضاهای باز و در مجاورت برف و باران قابل استفاده باشد و نور مورد نیاز مکان‌هایی مانند داخل محوطه، حیاط، پارکینگ، جلوی درب فروشگاه‌ها، خیابان‌ها، محیط‌های باز، پارک‌ها و نیز کارگاه‌های تولیدی را به خوبی تأمین کند. پروژکتور ۲۰۰ وات ال ای دی قابل جایگزینی با لامپ‌های متال هالید و بخار سدیم ۱۰۰۰ وات است.

پروژکتور ال ای دی ۳۰۰ وات

پروژکتور ۳۰۰ وات با تکنولوژی اس ام دی آذرطیف نیز مانند سایر محصولات ذکر شده می‌تواند استفاده‌های گوناگونی از جمله روشنایی کارخانجات و سوله‌های صنعتی و سالن‌های چند منظوره ورزشی داشته باشد. پروژکتور ۳۰۰ وات ال ای دی جایگزین بسیار مناسبی برای لامپ‌های متال هالید و بخار سدیم ۱۰۰۰ وات (مصطلح به لامپ‌های خیاری) است.

شرکت روشنایی آذرطیف، تولیدکننده چراغ‌های صنعتی

شرکت روشنایی آذرطیف ، تولیدکننده چراغ‌های صنعتی شامل انواع پروژکتور ، چراغ‌های خیابانی ، چراغ‌های کارگاهی و پنل‌های سقفی با تکنولوژی فوق کم مصرف LED ، SMD و COB می‌باشد. در صورت نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر درباره محصولات روشنایی صنعتی می‌توانید از طریق شماره‌های ۰۲۱۵۶۵۷۳۳۱۱ و ۰۹۱۲۰۸۸۷۰۰۸ با کارشناسان شرکت در ارتباط باشید. همچنین برای دریافت قیمت پروژکتور ال ای دی به وبسایت شرکت روشنایی آذرطیف مراجعه فرمائید.

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