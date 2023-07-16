استقرار تیم های امداد و نجات در ۲۷ تفرجگاه محافظت شده گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد سواحل در رودسر با اشاره به اجرای ۲۷ طرح سالم‌سازی دریا در بیش از ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی دریا خزر در گیلان اظهار کرد: استقرار تیم‌های امداد نجات ساحلی در ۲۷ تفرجگاه محافظت شده تحت عنوان طرح سالم‌سازی دریا به طول ۶۰ کیلومتر انجام می‌شود.

وی به ۳۰۲ نقطه خطر آفرین در طول نوار ساحلی دریا خزر در سطح استان گیلان اشاره کرد و گفت: کل نیروهای حاضر در طول نوار ساحلی بیش از ۱۱۲۷ روز است.

سرپرست جمعیت هلال احمر گیلان ادامه داد: برای هماهنگی وهم افزایی در سطح دستگاه‌های مختلف ۳۱ جلسه نشست کمیته پیشگیری از حوادث برای بررسی نقاط خطر آفرین در طرح‌های سالم‌سازی برای ارائه خدمات بهتر به مسافرین برگزار شد.

سلیمی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۲۷ طرح سالم‌سازی در سطح گیلان وجود دارد در این طرح‌ها ۲۴۳ نفر ناجیان غریق ۶۰۴ نفر مراقبین ساحلی برای امداد رسانی فعالیت دارند.

سرپرست هلال جمعیت هلال احمر با هشدار به مسافرین و گردشگران در خصوص شنا کردن در خارج از طرح‌های سالم‌سازی گفت: تاکنون ۷۹ مورد امدادرسانی به مغروقین انجام شده است.