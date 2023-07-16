حق بیمه ۷۱ هزار زن سرپرست خانوار پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد اعلام کرد: برخورداری از بیمه تأمین اجتماعی یکی از خدمات کمیته امداد به خانواده‌های تحت حمایت است که موجب بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی برای مددجویان می‌شود.

وی افزود: بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی موجب خروج پایدار مددجویان از چرخه حمایت کمیته امداد خواهد شد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای ۷۱ هزار نفر زن سرپرست خانوار تحت حمایت، خاطرنشان کرد: ۲۷ هزار نفر از این افراد از طریق سهمیه جدید، جذب شده‌اند.

خدرویسی تاکید کرد: همچنین در حال حاضر برای بیش از ۵۶ هزار نفر از مددجویان، پرداخت حق بیمه صندوق روستاییان و عشایر در حال انجام است.

‏وی از بازنشسته شدن هفت هزار نفر از مددجویان از طریق بیمه تأمین اجتماعی و خروج پایدار از چرخه حمایت کمیته امداد خبر داد و اظهار کرد: برخورداری از حقوق ماهیانه، از مزایای بازنشستگی تأمین اجتماعی برای مددجویان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تصریح کرد: تعداد ۱۴۰۰ نفر از مددجویان مشمول بیمه صندوق روستاییان و عشایر نیز به بازنشستگی رسیده و از حقوق ماهیانه بهره‌مند شده‌اند.