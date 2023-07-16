ثبت نام ۱۶۵۶ زنجانی دارای بیش از سه فرزند در سامانه ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو روز یکشنبه با بیان اینکه تاکنون ۱۶۵۶ نفر متقاضی دارای بیش از سه فرزند در استان زنجان برای دریافت زمین یا واحد مسکونی در قالب قانون در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۱۷۵ نفر در شهرستان زنجان ثبت‌نام کردند.

وی تعداد متقاضیان در انتظار بررسی را ۸۴۸ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۴۱۲ نفر برای شهرستان زنجان است.

رئیس اداره برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، تعداد متقاضیان تأیید نهایی شده در استان را ۷۳۴ نفر اعلام کرد و افزود: همچنین از این تعداد ۷۱۱ نفر تأیید نهایی شده از متقاضیان متعلق به شهرستان زنجان است.

کردلو در ادامه افزود: خوشبختانه به زودی زمین‌های مورد نیاز قانون جوانی جمعیت برای متقاضیان واجد شرایط طرح مذکور در استان زنجان واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این قانون برای متقاضیان طرح یاد شده، فرم (ج) قرمز به استناد قانون و برای فرزند سوم به بالا، سبز شده و می‌توانند از امتیاز خانه‌دار شدن دوباره استفاده کنند.

لازم به ذکر است متقاضیانی که فرزند سوم‌شان بعد از ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده است، می‌توانند از امتیازات طرح جوانی جمعیت استفاده کنند.