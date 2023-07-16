میزان خسارت وارد شده به حمام تاریخی سردار هنوز مشخص نیست

احسان نورانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه آتش سوزی در حمام تاریخی سردار قزوین که روز پنجشنبه اتفاق افتاد اظهار کرد: حمام سردار یک حمام متروکه است که از طریق ماده ۲۷ و صندوق احیای آثار تاریخی می‌توان در راستای مرمت آن سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه مرمت این حمام طی بررسی‌های دو سال گذشته حدود ۶ میلیارد تومان بود و علی رغم اینکه در سال جاری نیز این رقم افزایش پیدا کرده است امکان مرمت توسط بودجه استانی وجود ندارد و در این حوزه نیازمند ورود سرمایه‌گذار هستیم.

وی افزود: میراث فرهنگی طی سنوات گذشته به طرق مختلف از جمله دیوارکشی، فنس کشی و نیروی انتظامی تلاش کرد تا امنیت این آثار تاریخی را فراهم کند اما متأسفانه این مکان تبدیل به اسکان معتادین متجاهر شد و احتمال دارد مسئله آتش‌سوزی نیز توسط معتادین متجاهر انجام شده باشد که این امر همچنان در حال بررسی است.

این مسئول ابراز کرد: تیم رفع خطر میراث فرهنگی و آتش نشانی در همان لحظات ابتدایی آتش سوزی در محل حادثه حضور داشتند و نیروهای ما همچنان در تلاشند وارد حمام شوند تا اما هنوز این اقدام انجام نشده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو روز آینده همراه با تیم رفع خطر برای بررسی میزان خسارت وارد محل وارد حمام شویم.

نورانی تصریح کرد: سال‌های گذشته ۹ بار تیم رفع خطر میراث فرهنگی برای رفع مسائل مختلف در این محوطه حضور پیدا کرده است اما حفاظت و حراست از این میراث نیازمند مشارکت همگانی است.

وی در پایان گفت: مالک سرداری طی حادثه اخیر اعلام سرمایه‌گذاری کرده است اما تاکنون هیچ اقدام رسمی در این حوزه صورت نگرفته است.

گفتنی است گرمابه سردار مربوط به دوره قاجار است و در قزوین، خیابان سردار، نزدیک مسجد سردار واقع شده است. این اثر که در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۳۶۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده مدتها رها شده بود تا اینکه روز پنجشنبه دچار حریق شد.