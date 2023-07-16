موضوع انتخابات تناسبی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: در جلسات گذشته کمیسیون بحث برگزاری انتخابات تناسبی در تهران مورد بررسی قرار گرفته بود.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: شورای نگهبان این مصوبه مجلس را در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید کرده بود اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را رد کرده بود.

وی بیان کرد: مجلس بر نظر خود در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پیرامون این بند اصرار کرد. در جلسه امروز کمیسیون از آنجا که مجدداً هیأت عالی نظارت مجمع نسبت به این مصوبه ایراد گرفته بود، بار دیگر بحث برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیسیون شوراها تصمیم گرفتند که این بند را از طرح حذف کنند.

بیاتی گفت: بر اساس این مصوبه، انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه تهران به صورت اکثریتی و همانند سایر حوزه‌های انتخابیه کشور برگزار می‌شود.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فردا در صحن مجلس این موضوع مطرح خواهد شد و اگر صحن مجلس نیز به حذف بند مربوط به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران رأی دهد، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به قانون تبدیل شده و برای انتخابات سال جاری لازم الاجرا خواهد شد.

بیاتی تاکید کرد: البته بحث برگزاری انتخابات به صورت تناسبی نیز می‌تواند در قالب یک طرح دو فوریتی و به صورت جداگانه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.