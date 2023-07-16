ارتقای جایگاه زنان و خانواده با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده گفت: بحث ساختار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان دستور اول مطرح شد و پس از بحث مفصل اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا شورای زنان با حمایت ویژه رئیس جمهور به تصویب رسید.

وی ادامه داد: مصوبه جلسه ۸۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی عیدی رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی به زنان و خانواده بود.

خزعلی گفت: اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده از حمایت‌هایی که مقام معظم رهبری در سال‌های متوالی نسبت به جایگاه و ساختار ویژه برای خانواده و زنان داشتند تشکر می‌کنند زیرا این حمایت‌ها منجر به ارتقای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دیگر مفاد جلسه برگزار شده گفت: اعضا نسبت به تقارن روز تکریم بازنشستگان و روز خانواده اعتراضاتی داشتند بر همین اساس قرار بر این شد تا شورای فرهنگ عمومی، روز تکریم از بازنشستگان را به سال شمسی منتقل و روز خانواده در سال قمری (۲۵ ذی الحجه) در تقویم‌ها حفظ شود.